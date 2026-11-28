Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş–Hapoel Beer-Sheva maçında siyah-beyazlı taraftarlara yönelik sert polis müdahalesi Birleşmiş Milletler gündemine taşındı. Cenevre'deki BM Azınlık Sorunları Forumu'nda konuşan Dr. Elçin Başol'un Beşiktaş'a değindiği anda mikrofonu kesilirken, Gürcü heyeti müdahale etti.

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İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık Sorunları Forumu'nda Gürcistan'a yönelik eleştirilerde bulunan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) temsilcisi ve akademisyen Dr. Elçin Başol, Batum'da Beşiktaş taraftarlarının maruz kaldığı polis müdahalesini de gündeme getirmek istedi. Ancak Başol, Beşiktaş'ın adını andığı sırada oturum yönetiminin araya girmesiyle konuşmasını tamamlayamadı.

Başol, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından düzenlenen forumda Türkiye'deki Abhaz diasporasını temsilen söz aldı. Gürcistan'ın geçmişteki eylemleri nedeniyle hesap vermesi gerektiğini savunan Başol, Abhaz halkının izolasyonuna ve Ahıska Türklerinin yerinden edilmesine de değindi.

BM'de Beşiktaş'ın adını anınca konuşmasını kestiler! Gürcistan'a hesap sordu

BEŞİKTAŞ'IN ADINI ANDIĞI ANDA SÖZÜ KESİLDİ

Başol, BM kürsüsünde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki Abhaz diasporasını temsil ediyorum ve hesap verebilirlikten bahsediyoruz. Ancak Gürcistan, Lata'da bebekleri, çocukları ve kadınları öldürmesi nedeniyle neden hala hesap vermedi? Gürcistan, Abhaz halkının süregelen izolasyonu ve Ahıska Türklerinin yerinden edilmesi nedeniyle neden hesap vermedi? Gürcistan, Abhazya'yı Cenevre görüşmelerinin bir tarafı olarak acilen tanımalı ve güç kullanmama anlaşmasını imzalamalıdır. Beşiktaş taraftarlarına saldıran Gürcistan..."

Konuşmasının 31. saniyesinde Beşiktaş'tan söz eden Başol'un cümlesi, oturum başkanının "Teşekkür ederim" diyerek araya girmesiyle yarım kaldı.

"GÜRCİSTAN'A ERKEN SEVİNMEMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başol, Gürcistan temsilcilerinin de konuşmasına müdahale ederek cevap verdiğini aktardı.

Başol, paylaşımında, "Bugün Birleşmiş Milletler'de kısa (!) bir konuşma yaptım. Yarım kalan konuşmam bile Gürcistan temsilcilerinin müdahale etmesine ve cevap vermesine yetti. Konferans salonunda yapılan konuşmalar, yürütülen çabaların yalnızca görünen kısmıdır. Kamuoyu oluşturmak, farkındalık oluşturmak ve Abhaz halkının karşı karşıya olduğu zorlukları uluslararası gündeme taşımak açısından kuşkusuz önem taşırlar. Ancak asıl önemli olan, BM mekanizmalarıyla kurulan etkileşim ve perde arkasında yürütülen çalışmalardır. Bu nedenle Gürcistan'a erken sevinmemesini tavsiye ederim. Mücadelemiz ne kürsüde başlar ne de kürsüde biter." dedi.

BM'de Beşiktaş'ın adını anınca konuşmasını kestiler! Gürcistan'a hesap sordu

GÜRCİSTAN'DA BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA SALDIRI

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada, tribünlerde Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlar Gürcistan polisinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

BM'de Beşiktaş'ın adını anınca konuşmasını kestiler! Gürcistan'a hesap sordu

Tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmanın 26. dakikasında oyuna ara verilmiş, hakemler ve futbolcular soyunma odasına gitmişti.

Olayların sona ermesinin ardından yeniden başlayan mücadelede Beşiktaş, İsrail temsilcisini 2-1 mağlup etmişti.

BM'de Beşiktaş'ın adını anınca konuşmasını kestiler! Gürcistan'a hesap sordu

GÜRCÜ BASINI: ÖZEL GÖREVLER DAİRESİ BATUM'A SEVK EDİLDİ

Gürcistan merkezli Radio Tavisupleba'nın haberine göre Batum'daki karşılaşmada görev yapmak üzere Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Görevler Dairesi personeli özel olarak stada sevk edildi.

Söz konusu birim, 2024'ten bu yana başkent Tiflis'te düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere yönelik sert polis müdahaleleriyle de gündeme gelmişti.

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