Bolu'da kaybolduktan sonra ormanlık alanda mahsur kaldıkları belirlenen 10 kız çocuğu ve 3 görevliyle ilgili sosyal medyada olumsuz içerikler paylaşan hesaplar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Bolu'da yaşanan olayın ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 kız çocuğunun ormanlık alanda mahsur kalmasıyla ilgili olumsuz içerikler paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı.

Açıklamada, "Olayla ilgili yürütülen süreç hakkında, kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte gerçeğe aykırı bilgi ve iddialar paylaşan, arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek içerikler yayımlayan, halkı tahrik ederek kamu düzenini bozabilecek nitelikte paylaşım ve yönlendirmelerde bulunan sosyal medya hesap sahipleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

13 KİŞİ ORMANLIK ALANDA MAHSUR KALMIŞTI

Olay, 27 Kasım'da Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 10 kız çocuğunun, beraberlerindeki 3 görevliyle Bolu'daki Yedigöller gezisinden döndüğü sırada yaşanmıştı. Grubun bulunduğu minibüs, Yedigöller-Yığılca güzergâhındaki orman yolunda çamura saplanmış, kendilerinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Bolu'daki olayla ilgili paylaşımlara soruşturma

Ekipler, yaklaşık 15 kilometre içeride mahsur kalan 13 kişiye gece saatlerinde ulaşmıştı. Çocuklar ve görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, minibüs de ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılmıştı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN TEFTİŞ AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, olayın ardından yaptığı açıklamada kamuoyunda yer alan bazı iddialara açıklık getirmişti. Araçta bulunan üç görevlinin ikisinin kadın, yalnızca sürücünün erkek olduğunu belirten Göktaş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Bakanlık tarafından teftiş başlatıldığını bildirmişti.

Bolu'daki olayla ilgili paylaşımlara soruşturma

Çocukların mahremiyetinin korunması gerektiğini vurgulayan Göktaş, olay üzerinden yapılan paylaşımlarda hassas davranılması çağrısında bulunmuştu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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