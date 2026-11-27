Ahmet Kutsi Tecer’in “Köşebaşı” oyunu, 57 yıl aradan sonra İBB Şehir Tiyatroları tarafından yeniden sahneye taşındı. Hakan Altıner’in yönettiği eser, İstanbul’un geçmişine ve mahalle kültürüne ışık tutuyor.

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Ahmet Kutsi Tecer’in yazdığı “Köşebaşı” eseri, İBB Şehir Tiyatroları tarafından 57 sene sonra yeniden sahneye taşındı.

En son 1968-1969 tiyatro sezonunda Şehir Tiyatrolarında perde açan eser, Hakan Altıner’in yönetimiyle Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde tekrar seyirciyle buluştu. 25 Kasım akşamı sahnelenen oyunun sonunda söz alan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever “Burada bütün büyüklerime teşekkür ediyorum.

Bizi kırmadılar davetimize icabet ettiler. Geçmişlerini, geleceklerini anlatamayan toplumlar sağlıklı ilerleyemezler. O yüzden biz geçmişimizi diri tutmak zorundayız” dedi. Usta yazarın “Köşebaşı” eseri, bir İstanbul mahallesinin bir gününü anlatıyor ve ölçüsüz Batılılaşmayı tenkit ediyor.

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