Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında, sosyal medyada müstehcenlik ve fuhşa teşvik içerikli paylaşımlarla aile ve gençleri hedef alan şüphelilere yönelik 31 ilde "Ailem Güvende" operasyonu düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 77 zanlıdan 70'i yakalanırken, 4'ünün cezaevinde olduğu anlaşıldı ve firari 3 şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kişilerin erişimine açık internet ve sosyal medya platformlarında "müstehcenlik, fuhşa teşvik, fuhşun yolunu kolaylaştırma veya fuhşa aracılık etme" suçlarını oluşturabilecek nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu tespit edildi.

Bu paylaşımların "aileyi, çocukları ve gençleri hedef alan, bunların gelişimini olumsuz etkileyebilecek, genel ahlak anlayışını ihlal edici ve kamu düzenini bozucu" nitelikte olduğunu değerlendiren başsavcılık, 77 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi.

70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli 31 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerden 70'i gözaltına alındı. 4 zanlının başka suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu anlaşılırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, bu paylaşımlara yönelik içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesine ilişkin gerekli işlemlerin yürütüldüğü bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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