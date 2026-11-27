Bir tabak ısırganlı yumurta faciaya neden oldu: 55 yaşındaki kadın gözyaşlarıyla defnedildi
Mersin’in Tarsus ilçesinde, zeytin hasadı sırasında pişirdikleri ısırgan otlu yumurtayı yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 55 yaşındaki Durdane Oğmaç son yolculuğuna uğurlandı. Aynı yemekten yiyen kuzeninin ise hastanedeki mücadelesi sürüyor.
Tarsus ilçesine bağlı Beylice Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, zeytin toplamak için bahçeye giden Durdane Oğmaç (55) ve kuzeni Nuran Oğmaç (53), hazırladıkları ısırgan otlu yumurtayı yedikten kısa süre sonra rahatsızlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durdane Oğmaç’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.
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KUZENİNİN HASTANEDEKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilk müdahalesi yapılan Nuran Oğmaç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 53 yaşındaki kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Olayın ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Durdane Oğmaç’ın otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesi ve yakınları tarafından morgdan teslim alınan Oğmaç’ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'na getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından talihsiz kadın, gözyaşları arasında Beylice Mezarlığı'nda defnedildi.