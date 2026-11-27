Kolorektal kanser vakalarında genç yaş grubunda da artış yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, özellikle makattan kanama şikayetinin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Basur veya makat çatlağı sanılarak ertelenen şikayetlerin ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Alperen İbrahim Sayar, bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklerin mutlaka uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Dünyada her yıl birçok vatandaşa kolon (kalın bağırsak) ve rektum (kalın bağırsağın son bölümü) hücrelerinin kontrolsüz ve anormal büyümesiyle ortaya çıkan kanser türü olarak ifade edilen kolorektal kanser teşhisi konulurken, uzmanlar uyarıyor. Dışkıda veya makatta kanama, ishal, kabızlık, açıklanamayan kilo kaybı ve halsizlik gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Alperen İbrahim Sayar, tarama programlarının önemine dikkat çekti.

"50 YAŞIN ALTINDAKİ HASTA GRUPLARINDA SIKLIĞINI ARTMIŞ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Uzm. Dr. Alperen İbrahim Sayar, "Hem kolon hem rektumdaki hücrelerin anormal çoğalmasıyla ortaya kolon ve rektum kanserleri çıkıyor. Bunların genel adına kolorektal kanser adını veriyoruz. Kolorektal kanserler erken dönemde hiç semptom vermeyebiliyor. İlerleyen süreçte belli başlı temel semptomlarla karşımıza gelebiliyor; halsizlik, yorgunluk gözlenebiliyor, anemi. Büyük abdest alışkanlıklarında değişkenlik, kişide anlamsız ve spontane bir kilo kaybının olması, eş zamanlı büyük abdestinde kan görülmesi. Kolorektal kanserleri daha çok 50 yaşın üzerinde görmeye alıştık ama son zamanlarda artık artan kolorektal insidansıyla beraber gençlerde de ortaya çıkmakta. 50 yaşın altındaki hasta gruplarında makata yakın kanserlerin yani rektum ve kalın bağırsağın sol kısmı kanserlerinin görülme sıklığını da bu dönemlerde artmış olarak görüyoruz. Hastanın obez olması, sedanter hayat, spor yapmaması, kırmızı et ağırlıklı tüketmesi, lifli gıdalardan uzak beslenmesi, özelikle gençliğinden itibaren hazır paketli gıda tüketmesi, yoğun alkol ve sigara tüketimi, genetik faktörler; ailede birinci derece yakınlarında kalın bağırsak kanseri olan hasta gruplarında daha sık olarak karşımıza çıkmakta" dedi.

"HASTALAR EN ÇOK MAKATTAN KANAMA ŞİKAYETİYLE GELİYOR"

"Hastalar en çok makattan kanama şikayetiyle geliyor" diyen Sayar, "Hastalar basurda büyük abdestini yaparken ağrı olmadan makattan kanamayla gelir. Basur görsek bile direkt ona bağlamak doğru değil. Hastalar, hemoroid harici anal fissür dediğimiz çatlağa bağlı makattan kanamayla geliyor. Çatlağın hemoroidden en önemli farkı büyük abdestini yaparken kişide çok şiddetli bir ağrı uyandırması. Bağırsakta divertiküler hastalık dediğimiz bir tablo varsa, bu da makattan kanamaya neden olabilir. Gaitada gizli kan testiyle geliyor hastalar. 50 yaşın üzerinde aile hekimleri, KETEM'ler (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) tarafından 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yapılıyor. Pozitif çıkan hasta grupları tarafımıza yönlendiriliyor ve hem endoskopi hem kolonoskopi yaparak bu kanama odağını araştırmak istiyoruz. Gaitada gizli kan testi pozitif çıkan hastalarda mutlaka kanser vardır demek yanlış. Polipler, tümörler veya başka bağırsak hastalıkları varsa ona göre tanı koymak için elimizde biyopsi gibi bir avantajımız var. O bölgelerden biyopsi alıyoruz" şeklinde konuştu.

"ERTELEYE ERTELEYE SONUÇ FARKLI NOKTALARA GİDİYOR"

"Kişilerin şikayetleri başladığında başvurmaları halinde erken tanı çok önemli" diyen Sayar, tedavilerin kişiye özel olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle genç yaş grubunda makattan kanama; kendileri bunu tespit ettiklerinde basura bağlıyor ve başvurmuyorlar. Erteleye erteleye sonuç daha farklı noktalara gidiyor. Sadece polipin alınması bile kanser gelişimini önleyebiliyor. Daha kolay, daha iyi tedavi seçenekleri sunabiliyoruz. Rektum, kalın bağırsağın son 15 santimlik kısmı. Bu bölgede yakalanan kitlelerde görüntüleme olarak tomografi, MR ve patoloji sonucu kötü huylu yani kanser geldikten sonra öncelikli tedavi genellikle kemoterapi ve ışın tedavisi oluyor. Sonrasında cerrahi planlanıyor. Rektum kanserleri dışında kalın bağırsağın diğer lokalizasyonlarında gelişen tümörlerde vücudun eğer herhangi bir bölgesine sıçrama yoksa genellikle öncelikli tedavi hastaya göre değişmekle beraber cerrahi yönünde oluyor."

"ALTTA YATAN BAŞKA BİR HASTALIK OLABİLECEĞİ UNUTULMAMALI"

Yeni oluşan durumların göz ardı edilmemesi gerektiğini aktaran Sayar, "Vücudunda herhangi bir değişiklik; makattan bir kanaması, normalde rahat bir şekilde yapan kişi büyük abdestini yapamaz. Kronik kabızlık, kronik ishal, anlamsız şekilde kansızlık tablosunun ortaya çıkması, büyük abdestini yaptıktan sonra tam boşalamama hissi durumlarında lütfen kişinin mevcut olan makat çatlağına, basuruna bağlamaması, en yakın sağlık kuruluşuna gelmesi ve genel cerrahi hekimi tarafından değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Kalın bağırsak ve rektum kanserlerinin en önemli risk faktörleri sedanter hayat, lifsiz gıdalardan beslenme, yoğun alkol ve sigara tüketimi, kişinin spordan uzak bir hayat yapması nedeniyle ortaya çıkıyor. Son zamanlarda ortaya çıkan kabızlık çok önemli. İş hayatındaki, sosyal hayatındaki strese bağlamaması gerekiyor. Altta yatan başka bir hastalık da olabileceğini unutmamalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala