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    • İyi Parti, İstanbul'da 6 ilçe adayını daha açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İyi Parti, İstanbul&#039;da 6 ilçe adayını daha açıkladı
    İstanbul, Seçim, İyi Parti, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstifa haberleriyle yerel seçime giden İyi Parti İstanbul'un 6 ilçesindeki belediye başkanını tanıttı. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun tarafından isimleri açıklanan adaylar Bağcılar'dan Eyüp Ali Özdemir, Başakşehir'den Tevfik Atakan Şakar, Beylikdüzü'nden Erol Karapınar, Sancaktepe'den Cemal Doğan, Sultanbeyli'den Fatih Karakaş ve Sultangazi'den Hüseyin Öndeş oldu. 

    Yerel seçimlere müstakil girme kararlarının ardından İyi Parti'den vekiller başta olmak üzere il ve ilçe örgütleri peş peşe istifa etti. 31 Mart seçimlerine istifa gündemiyle giden parti diğer yandan da adaylarını açıklamayı sürdürüyor. İyi Parti'de, bugün İstanbul'un 6 ilçesindeki belediye başkan adayları tanıtıldı.

    İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen aday tanıtım törenine, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu katıldı.

    Programda, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun tarafından isimleri açıklanan adaylar Bağcılar'dan Eyüp Ali Özdemir, Başakşehir'den Tevfik Atakan Şakar, Beylikdüzü'nden Erol Karapınar, Sancaktepe'den Cemal Doğan, Sultanbeyli'den Fatih Karakaş ve Sultangazi'den Hüseyin Öndeş, Buğra Kavuncu'yla birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

    ADAYLAR 18 ŞUBAT'TA TANITILACAK

    Törende konuşan Kavuncu, adaylara seçim çalışmalarında başarılar dileyerek, İstanbul'un 39 ilçesi için belirlenen adayların 18 Şubat'ta kamuoyuna tanıtılacağını ancak kesinleşen isimlere, bir an evvel çalışmalara başlayabilmeleri için adaylıklarının tebliğ edildiğini aktardı.

    Kavuncu, çıktığı yoldan dönmemek konusunda kararlı olduğunu, doğruları söylemeye devam edeceğini belirtti.

    Belediye başkan adaylarına seslenen Kavuncu, "Sizler de bu süreçte yaşayacaksınız, ayaklarınızın üzerinde durmanızdan birileri rahatsız olacak. Size diyecekler ki taraf olmayan bertaraf olur. Bunu zamanında iktidar söylüyordu. Şimdi hayretler içinde takip ediyoruz, ana muhalefet de söylüyor." ifadesini kullandı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İstanbulSeçimİyi Parti
    Haberler > Politika > İyi Parti, İstanbul'da 6 ilçe adayını daha açıkladı
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