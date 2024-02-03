İyi Parti'de kriz sürüyor: 'İstanbul İttifakı' deyip istifa ettiler

Yerel seçimlere 56 gün kala İyi Parti'de istifa depremi devam ediyor. Son olarak, İyi Parti Üsküdar Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Keskin ve Belediye Meclis Üyesi Onur Çukurlu, 'İstanbul İttifakı'nı destekleyerek sert eleştirilerle partilerinden istifa etti.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde kritik viraja yaklaşılırken, İyi Parti'de seçim krizi büyüyor. Genel Başkan Meral Akşener'in yerel seçimlere 'ittifaksız' girme kararının ardından partide peş peşe istifalar yaşandı. Bu istifaların son adresi ise Üsküdar İlçe Teşkilatı oldu.

İyi Parti’den istifa eden bağımsız İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan, Üsküdar Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Keskin ve Belediye Meclis Üyesi Onur Çukurlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından dile getirilen 'İstanbul İttifakı'na destek için partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Özkan, “İYİ parti Üsküdar Meclis Üyesi Sn. Onur Çukurlu, Kurucu İlçe Başkanı Sn. Mehmet Keskin ve arkadaşlarıyla beraber İstanbul İttifakından yana tavır koyarak partiden istifa ettiler” ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN BİZİM İÇİN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ FARKINDA MISINIZ?'

Öte yandan İyi Parti Üsküdar Meclis Üyesi Onur Çukurlu, partililerle olan toplantısında parti yönetimine sert eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:

"Biz burada Millet İttifakı olmazsa milletin mutabakatı olabilir mi noktasındaki kişileriz. Her şey doğru olmayabilir. Ama İstanbul'un, Üsküdar'ın bir doğrusu var. Genel Merkez'de sordum; İnsanların bizim için ne düşündüğünü farkında mısınız? İyi Parti son 6 aydır ne ile anılıyor? Oyumuz yüzde 20'ye çıkmıştı. Bunu istesek yapamayız. Böyle bir şey olabilir mi? Bu cevabı vermeye herkesin borcu var. Öyle konforlu koltuklarında siyaset yapmak bizim işimiz değil. Oturduğun koltuk seni yakacak. Eğer yakmıyorsa demek ki koltuğa doğru oturmuyorsun."

İYİ PARTİ'NİN İBB ADAYI BUĞRA KAVUNCU

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen ocak ayında gerçekleştirdiği grup toplantısında partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının Buğra Kavuncu olduğunu açıklamıştı.