İyi Parti'de sular durulmuyor: 'Ankara' paylaşımı toplu istifa getirdi

İyi Parti'de süren istifa dalgasının son halkası Rize İl Başkanlığı oldu. Parti'nin "Neredeyse 30 yıldır Ankaramızda hüküm süren vizyonsuzluk ve vasatlık" paylaşımını eleştiren Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık, disipline sevk edildi. Bunun üzerine Özyanık ve beraberindeki 200'e yakın üye basın açıklaması yaparak istifa etti. Özyanık, Genel Başkan Meral Akşener’in ‘Benimle vicdanınız arasında kalırsanız vicdanınızla hareket edin’ sözünden yola çıkarak paylaşım yaptığını ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçime müstakil girme kararını duyurmasının ardından başlayan istifa dalgası seçimlere kısa bir süre kala sürmeye devam ediyor.

Genel seçimlerden bu yana istifa, ihraç ve disiplin sevkleriyle gündeme gelen parti içi çekişmeler, yönetimdeki görüş ayrıklıkları ile çalkantılı bir süreç içerisinde olan İyi Parti'de geçtiğimiz hafta Eskişehir teşkilatındaki iki isim helallik isteyerek AK Parti saflarına katılmıştı. Son olarak bugün partinin Küçükçekmece İlçe Başkanı Fatma Çolak, beş yıldır sürdürdüğü görevinden ve partisinden istifa etti.

Çolak'ın istifa haberinden saatlerden sonra ise eski İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık’ın ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından İYİ Parti İl Başkanlığında istifa depremi yaşandı.

PARTİYİ ELEŞTİRDİĞİ İÇİN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Cengiz Topel Yıldırım’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklayan İYİ Parti’nin sosyal medya hesaplarından “Neredeyse 30 yıldır Ankaramızda hüküm süren vizyonsuzluk ve vasatlık” paylaşımını alıntılayan eski İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık, bu paylaşımdan rahatsız olduğunu ifade edip partisini eleştirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İYİ Parti Rize İl Başkanlığı, eski İl Başkanları Özyanık’ın ihracını isteyerek disipline sevk etti. Bu duruma tepki gösteren partililer ise Özyanık’ın yaptığı basın açıklaması ile partisinden istifa etti.

"AKŞENER 'VİCDANINIZLA HAREKET EDİN' DEMİŞTİ ÖYLE YAPTIM"

Özyanık, Genel Başkan Meral Akşener’in ‘Benimle vicdanınız arasında kalırsanız vicdanınızla hareket edin’ sözünden yola çıkarak paylaşım yaptığını ve sonucunda kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini ifade etti.

Özyanık, kendisi ile birlikte 200 kişinin daha İYİ Parti’den istifa ettiğini belirterek, “Bu benim için üzücü bir açıklama bunu söylerken içim kan ağlıyor. Ben kimsenin çetelesini tutup da istifa ettirdi gibi bir durum yok. Beni arayan arkadaşlarıma baktığımda bir sayı verecek olursak yaklaşık 200 kişi civarında bir arkadaşımız bizle birlikte yol yürüyeceğini ifade ettiler.

Bunun dışında genel merkezle görüştüğümde kendilerinin kesinlikle böyle bir talimatı olmadığını ifade ettiler. Ben hatta zamanlama olarak çok yanlış olduğunu düşünüyorum” dedi.