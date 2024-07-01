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İyi Parti'de bir istifa daha! Sosyal medyadan duyurdu...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Parti&#039;de bir istifa daha! Sosyal medyadan duyurdu...
Meral Akşener, İyi̇ Parti, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti'nin Çankaya İlçe Başkanı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Meral Akşener’in genel başkanlığı bırakmasının ardından başlayan iç tartışmalar İyi Parti’yi dağılma aşamasına getirdi. Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkanlığı kazanmasıyla parti içinde istifalar peş peşe geldi. Parti kurucularından Koray Aydın gidişinden sonra devam eden istifalara bir yenisi daha eklendi. 

DOĞUKAN KOZAN DA İSTİFA ETTİ

İyi Parti Çankaya İlçe Başkanı avukat Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İyi Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Kozan, ayrılığını şu ifadelerle açıkladı: "Cesurlar hareketinin adsız kahramanlarına, teşkilatıma, İl Başkanımıza, yürekli tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, İyi Parti Çankaya İlçe Başkanlığı görevimden ve İyi Parti üyeliğimden istifa ediyorum."

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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