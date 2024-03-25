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Haberler > Politika > İyi Partililerden CHP'ye sert eleştiriler: İş birliği yok, başka kapıya TipiTip!

İyi Partililerden CHP'ye sert eleştiriler: İş birliği yok, başka kapıya TipiTip!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Partililerden CHP&#039;ye sert eleştiriler: İş birliği yok, başka kapıya TipiTip!

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Partili Yasin Öztürk, Denizli’de “Eski ortaklarımız bize oy verirse kazanırız” diyen Özgür Özel’e sert çıktı: Tipitip, madem öyle sen çek adayını!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenir’in önceki gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı “Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul” sözleriyle eleştirmesinin ardından Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yüklendi.

"KOLTUK SEVDASI TÜRKİYE'DEN BÜYÜK"

İmamoğlu’nun ‘Oylarınızı bölmeyin’ çağrısına Vural “Senin partin yok mu? Sen partilerüstü müsün? Sen tek adam mısın? İyi Partililer DEM’li iş birliğine oy vermeyecektir. Anlaşılan CHP İBB Başkan adayı için koltuk sevdası Türkiye’den büyük… Başka kapıya” dedi.

"TİPİTİP!.. MADEM ÖYLE ÇEK ADAYINI DA BİZ KAZANALIM"

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de, İyi Partili seçmenden oy isteyen CHP lideri Özgür Özel’e “Emanetçi arkadaş” diyerek seslenerek, şunları söyledi: TipiTip!.. 2019’da sizinkiler oy vermediği için Denizli’de AK Parti kazanmıştı. Madem öyle çek adayını da biz kazanalım.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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