Yerel seçimlere 47 gün kala partilerin aday belirleme mesaisi devam ediyor. İyi Parti lideri Meral Akşener, Denizli'de partisinin adaylarını tanıttı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yasin Öztürk oldu.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel seçimleri için 47 gün sonra sandık başına gidecek. Seçim takvimi adım adım işlerken partilerin aday belirleme mesaisi de devam ediyor. Bu kapsamda İyi Parti'nin Denizli adayları belli oldu.

Aday tanıtım programına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Yasin Öztürk olduğunu söyledi.

'KENDİMİZİ SORGULAYACAĞIZ'

Seçmenin sesini meclise getirdiklerini kaydeden Akşener, "Milletin kürsüsünde kardeşlerimizi konuşturduk. Sonuç olarak en azından oraya iktidarın gözünü çevirdik. Eğer genel seçimlerde vadettiklerinizi yerel seçime kadar yerine getirmezseniz kulağınızın ucunu bu millet götürecek. Seçmen bir nimettir, başımızın tacıdır. Vereceğiniz oyların sonuçları itibarıyla onların karşısında duracağız. Ama kendimizi de sorgulayacağız" diye konuştu.

Programda Yasin Öztürk de projelerini anlattı.

İYİ Parti, Pamukkale'de Türkay Berberoğlu, Merkezefendi'de Fatih Coşkun, Babadağ'da Ali Atlı, Çivril'de İsmail Çorbacıoğlu, Acıpayam'da Mahir Altuğ, Tavas'ta Emin Barıner, Honaz'da Osman Çaybaşı, Sarayköy'de Ahmet Çelikak, Buldan'da Mustafa Gülbay, Çameli'de Sezai Turhan, Serinhisar'da Şükrü Averi, Bozkurt'ta Zafer Kocaman, Güney'de Alaaddin Gümüş, Çardak'ta Mehmet Çakmak, Bekilli'de Kemal Karaman, Beyağaç'ta Sevhan Demirel ve Baklan'da Celal Tuyji'yi ilçe belediye başkan adayı olarak açıkladı.​​​​​​​​​​​​​​