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    • Aday tanıtımı için Yozgat'a giden Akşener'e borç sürprizi! Pankart asıp parasını istedi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Aday tanıtımı için Yozgat&#039;a giden Akşener&#039;e borç sürprizi! Pankart asıp parasını istedi
    Yozgat, Haber

    Seçim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yerel seçime iki aydan kısa bir süre kalırken, Yozgat'ta aday tanıtıp toplantısı için giden İYİ Parti lideri Meral Akşener, ilginç bir pankartla karşılaştı. Bir vatandaş reklam çalışamları için borcunun ödenmediğini iddia ederek parasını istedi.

    İYİ Parti lideri Meral Akşener, 31 Mart’taki yerel seçimler için Yozgat adaylarını açıkladı. Akşener konuşmasında Lutfullah Kayalar’a da özel parantez açtı.

    Yozgat’ta milletvekili seçimleri sırasında yapılan reklam çalışmaları sonrası İYİ Partili milletvekili Lutfullah Kayalar'dan parasını alamadığını iddia eden esnaf, astığı pankartla tepkisini dile getirmişti. Akşener de bu protestoya işaret edip, Lutfullah Kayalar’ın seçildiği günden itibaren tek düşündüğü yerin Yozgat olduğunu belirtti.

    Aday tanıtımı için Yozgat'a giden Akşener'e borç sürprizi! Pankart asıp parasını istedi

    NE OLMUŞTU?

    Yozgat’ta bir esnaf, milletvekili seçimleri sırasında yapılan reklam çalışmalarının karşılığında İYİ Parti milletvekilinden parasını alamadığını iddia ederek Akşener'in geçiş güzergahına  pankart asmıştı.

    Pankartta, “Borcunuzu ödeyin. Milletvekili seçimlerinde yapılan reklam çalışmalarını Lütfullah Kayalar ödemedi. Paranızı ödeyin” ifadeleri yer almıştı.

    Aday tanıtımı için Yozgat'a giden Akşener'e borç sürprizi! Pankart asıp parasını istedi

    YOZGAT İL VE İLÇE ADAYLARI

    İYİ Parti Yozgat ve ilçe belediye başkanı adayları ise şöyle:

    Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, Yerköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Ferhat Yılmaz (mevcut Belediye Başkanı), Sarıkaya İlçesi Belediye Başkan Adayı Vahit Ateş, Şefaatli İlçesi Belediye Başkan Adayı Hayati Uyar, Akdağmadeni İlçesi Belediye Başkan Adayı Süleyman Gök, Aydıncık İlçesi Baydiğin Belde Belediye Başkan Adayı Kadir Şahin,  Sorgun İlçesi Araplı Belde Belediye Başkan Adayı Kars İmdat,  Akdağmadeni İlçesi Oluközü Belde Belediye Başkan Adayı Nedim Akdeniz.

    Düzenleyen:  - Seçim
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Yozgat
    Haberler > Seçim > Aday tanıtımı için Yozgat'a giden Akşener'e borç sürprizi! Pankart asıp parasını istedi
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