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Haberler > Politika > Kavurucu sıcakta kavşaktan geçen araçları saydırdılar! "CHP'li belediye mobbing işini abarttı"

Kavurucu sıcakta kavşaktan geçen araçları saydırdılar! "CHP'li belediye mobbing işini abarttı"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kavurucu sıcakta kavşaktan geçen araçları saydırdılar! &quot;CHP&#039;li belediye mobbing işini abarttı&quot;

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

MHP'den CHP'ye geçen Salihli Belediyesi'nde çalışan tekniker Erkan Keskin'in kavşaklardan geçen araçları saymak üzere can güvenliği olmadan çalıştırıldığı iddia edildi. Keskin'in sıcaktan bayılması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve 10 günlük rapor aldığı öne sürüldü. İddiayı ortaya atan MHP'li Halil Tüfek, "CHP'li belediye mobbing işini abarttı" yorumunu yaptı. 

Seçimlerin ardından DEM Parti ile CHP'li belediyelerde mobbing iddiaları sıklıkla duyulmaya başlandı. DEM Parti işçi çıkarma haberleriyle gündemdeyken MHP'den CHP'ye geçen Salihli Belediyesi de mobbing iddiasıyla konuşulmaya başladı.

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde tekniker olarak çalışan Erkan Keskin'in geçici görevlendirme yazısı ile Zabıta Müdürlüğünde kavşaklardan geçen araçları saymakla görevlendirildiği iddia edildi.

Kavurucu sıcakta kavşaktan geçen araçları saydırdılar!

İddiayı ortaya atan MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, uygulanan mobbingin abartıldığını belirterek Erkan Keskin'in güneş çarpması sonucu bayıldığı ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Tüfek, konuyla ilgili Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve Zabıta Amiri hakkında şikayetçi ve davacı olacaklarını söyledi.

NE SANDALYE NE ŞEMSİYE...

Yaşanan olayı anlatan MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, “Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde Tekniker olarak istihdam edilen Erkan Keskin, geçici görevlendirme yazısı ile Zabıta Müdürlüğünde kavşaklarda geçen araçları saymak üzere görevlendirilmiş, görev yaptığı yerde sandalye, şemsiye, kulübe gibi herhangi bir malzeme bulunmadan can güvenliği olmaksızın çalıştırılmaktadır.

Kavurucu sıcakta kavşaktan geçen araçları saydırdılar!

SORUMLULARDAN ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Kendisine uygulanan mobbingin oluşturduğu stres, şeker hastası olması ve yakın zamanda ameliyat olmasının da etkisiyle saat 16.10 civarlarında güneş altında ayakta durması sebebiyle fenalaşarak yere yığılmış, ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Ön tanıya göre güneş (sıcak) çarpması olarak tedavisi yapılmış müşahede altında tutulmuştur. Bu olayla ilgili belediye başkanı ve zabıta amiri olmak üzere sorumlular hakkında şikayetçi ve davacı olacağız” dedi.

Kavurucu sıcakta kavşaktan geçen araçları saydırdılar!

Öte yandan tedavi altındaki Erhan Keskin'in hastaneden taburcu olduğu ve 10 günlük rapor aldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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