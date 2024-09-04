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Haberler > Politika > Mehmet Ali Kulat'tan dikkat çeken Mansur Yavaş açıklaması: Çok net olarak söylüyorum adaydır...

Mehmet Ali Kulat'tan dikkat çeken Mansur Yavaş açıklaması: Çok net olarak söylüyorum adaydır...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmet Ali Kulat&#039;tan dikkat çeken Mansur Yavaş açıklaması: Çok net olarak söylüyorum adaydır...

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk ismi açıkladı. TGRT Haber'de konuşan Kulat, "Çok net olarak söylüyorum, Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaydır. 'Aday adayıdır' demiyorum kesinlikle adaydır" dedi.

Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, TGRT Haber'deki Gündem Özel programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Mehmet Ali Kulat'tan dikkat çeken Mansur Yavaş açıklaması: Çok net olarak söylüyorum adaydır... - 1. Resim

"MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYDIR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığını gündeme getiren Kulat, "Çok net olarak söylüyorum, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaydır. 'Aday adayıdır' demiyorum kesinlikle adaydır" ifadelerini kullanarak Yavaş'ın adaylık sürecinin net olduğunu belirtti.

"MANSUR YAVAŞ'A CİDDİ BİR TEVEHCÜH VAR"

CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday göstermemesi durumunda bile, Yavaş'ın seçmenden 100 bin imza toplayarak bağımsız aday olarak Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabileceğinin altını çizen Kulat, vatandaşlar arasında Yavaş'a yönelik ciddi bir teveccüh olduğunu söyledi.

Mehmet Ali Kulat'tan dikkat çeken Mansur Yavaş açıklaması: Çok net olarak söylüyorum adaydır... - 2. Resim

Mehmet Ali Kulat'ın konu ile ilgili açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: 

"Çok net olarak söylüyorum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaydır. Bakın 'aday adayıdır' demiyorum. Sonuç ne olur o işin başka bir yanı. CHP aday göstermese bile 100 bin imzayı toplayıp da aday olabilir. Vatandaşta bir teveccüh görülüyor."

Mehmet Ali Kulat'tan dikkat çeken Mansur Yavaş açıklaması: Çok net olarak söylüyorum adaydır... - 3. Resim

'MUHALEFET GEREKSİZ BİR ÖZGÜVEN İÇİNDE'

Kulat, muhalefetin cumhurbaşkanlığı yarışında bir özgüven içinde olduğunu ancak bu özgüvenin farklı faktörlerle sınanabileceğini belirtti. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gelebilecek muhtemel bir ceza veya Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılıp bırakılmaması gibi gelişmelerin seçim sürecini etkileyeceğini ifade etti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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