Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına cevap verdi

CHP'de Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi ile ilgili adaylık iddialarına açıklık getirdi.

CHP'de kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışmaları haftalardır devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık için yarışacağı iddiaları devam ederken, gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yapıldı.

MANSUR YAVAŞ YALANLADI

Gazeteci Şaban Sevinç, dün katıldığı canlı yayında Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia etti. Bunun üzerine Mansur Yavaş'tan sert açıklamalar geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Mansur Yavaş iddiaları yalanladı. Mansur Yavaş'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"BEŞ KİŞİ Mİ KARAR VERİYOR"

"Bizim böyle bir şeyden bilgimiz yok. Herhalde bilgimiz olması gerekir değil mi? Partinin kuralları, genel başkanın açıklamaları belli. Kimmiş bu beş kişi; açıklamaları lazım. Beş kişi mi karar veriyor? CHP yüzyılı aşmış bir parti...

Nasıl karar alacağı belli! Kuralları belli. Şaban (Şaban Sevinç) herhalde bir görev üstlendi kendi kendine. Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Öyle anlaşılıyor. Başka diyecek bir şey yok."