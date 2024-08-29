İsmail Saymaz'dan Ankara'yı karıştıracak "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor" iddiası

Gazeteci İsmail Saymaz, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için hazırlandığını iddia etti. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Saymaz, "CHP olmazsa ya yüz bin imza ile ya da başka partilerin desteğiyle bu yolu yürüyecek" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın, Halk TV'deki Gündem Özel programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlandığını belirten Saymaz, çarpıcı iddialarda bulundu.

"MANSUR YAVAŞ, CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA HAZIRLANMIŞ"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ın da hazırlandığını iddia eden İsmail Saymaz, aksi takdirde farklı yolların izlenebileceğini söyledi.

Yavaş'ın adaylığına kesin gözüyle bakan Saymaz, "Mansur Yavaş benim gördüğüm kadarıyla kendisine Cumhurbaşkanı adaylığına şimdiden hazırlamış durumda. İlan etmemiş olması hazırlanmadığı anlamına gelmiyor. Elbette ki CHP'nin adayı olmak istiyor ama CHP tarafından aday gösterilmezse de bence bu arzusundan vazgeçmez. Günün sonunda büyük ihtimalle adaylık yolunda yürüyecektir." dedi.

CHP OLMAZSA, BAŞKA PARTİLERİN ADAYI MI OLACAK?

Söylediklerinin kendi yorumu olduğunu vurgulayan Saymaz, "CHP onu aday gösterirse tercihi bu olur, gösterilmezse adaylık şansını deneyecektir. Belki 100 bin üzerinde imza toplayarak ya da ona destek verecek partilerin adayı olarak. Kim destek verir; İYİ Parti, Zafer Partisi, Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı parti ya da Gelecek Partisi. Mansur Yavaş böyle bir şey demedi. Bu benim kanaatim." şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş'ın Şaban Sevinç'in iddialarını yalanlamasının bile adaylık hazırlığını gösterdiğini belirten Saymaz, şu ifadelere yer verdi;

Mansur Yavaş, 'Bu beni belediye başkanlığımdaki son dönemim' dedi, 'siyasetteki son dönemim' demedi. Yavaş, 'aday mısınız?' diye sorulduğunda, 'elbette adayım' diyor. Bu yüzden de Şaban Sevinç'in ortaya attığı 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı, Mansur Yavaş da yardımcısı' olduğu tasarıma karşı çıkıp amacının partiyi karıştırmak olduğunu iddia ediyor.