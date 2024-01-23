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    MHP sloganı belirledi ilk miting Mersin’de

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Belediye başkan adaylarının önemli bir kısmını açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi, mahallî seçimler için yol haritasını belirledi.

    MHP sloganı belirledi ilk miting Mersin’de
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin düzenleyeceği açık hava toplantılarına dair açıklama yaptı. “Cumhur İttifakı’nı var eden siyasi ilkeler, Misakımillî’nin günümüzdeki sürümüdür” diyen Yalçın, şöyle devam etti: Mitinglerimizde kullanacağımız seçim sloganlarından birisi de bu anlayışa paralel olarak ‘Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin’ şeklinde belirlenmiştir. MHP’nin 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlere hazırlık mahiyetindeki açık hava toplantılarının ilki, 28 Ocak’ta Mersin’de yapılacak ve millî söz birliğimiz dünyaya bir kere daha ilan edilecektir. Cumhur İttifakı anlayışı ile bu güzideşehrimizde ‘Mersin Bizim, Türkiye Hepimizin’ diyeceğiz. Partimizin ‘Manisa Bizim, Türkiye Hepimizin’ temalı ikinci açık hava toplantısı ise 4 Şubat’ta gerçekleştirilecektir. 

    "BİZE DÜŞEN MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAKTIR"

    Türkiye’ye yönelik artan saldırılara da dikkat çeken Semih Yalçın “Ülke topraklarına yönelik kirli planlar vekalet savaşları yoluyla tekrar hayata geçirilmek isteniyor. Bölücü tehdit şiddetini arttırmıştır. Düşman pusuda, içerideki işbirlikçileri de tezgâh peşinde. Bugün Türkiye’nin meşru askerî operasyonlarını bile sorgulama aymazlığını gösteren siyasi partiler varken bize düşen, kararlılıkla milletimizin yanında olmaktır” diye konuştu. 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MHPYerel Seçim
    Haberler > Politika > MHP sloganı belirledi ilk miting Mersin’de
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