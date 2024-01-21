MHP, 1 il ve 54 ilçede belediye başkan adayını açıkladı

21 Ocak 2024 16:07 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 16:42

Milliyetçi Hareket Partisi, 55'er şekilde belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. MHP bu kez 1'il ve 54 ilçe adayını kamuoyuna duyurdu.

Açıklamayı yine MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptı.

MHP'li Durmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 İl, 54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır. "

DÜZCE ADAYI YILMAZ ESER

Buna göre, MHP'nin Düzce belediye başkan adayı Yılmaz Eser oldu. MHP ayrıca Çanakkale, Düzce, Edirne, Giresun, Isparta, Kırklareli, Uşak ve Yalova'ya bağlı toplam 54 ilçede de adaylarını belirledi.

İşte açıklanan adayların tam listesi:



DÜZCE - YILMAZ ESER

ÇANAKKALE/ AYVACIK MUHARREM ŞAHİN

ÇANAKKALE/ BAYRAMİÇ- TUNCAY ÖZKAYA

ÇANAKKALE/ BİGA - SITKI KEÇECİ

ÇANAKKALE/ BOZCAADA - SAMET TURHAL

ÇANAKKALE/ ÇAN - DAVUT KARAGÖZ

ÇANAKKALE/ EZİNE - TAHSİN YÜKSEL

ÇANAKKALE/ GÖKÇEADA HALİL RÜŞTÜ AKGÜN

ÇANAKKALE/ GELİBOLU - HÜSEYİN ÖNER GÜNDOĞDU

ÇANAKKALE/ LAPSEKİ - ÂDEM BALTA

ÇANAKKALE/ YENİCE - KEMAL CANGÜL

DÜZCE/ AKÇAKOCA - MEHMET OKAN YANMAZ

DÜZCE/ CUMAYERİ - MUSTAFA KOLOĞLU

DÜZCE/ ÇİLİMLİ - İSMAİL BAYRAK

DÜZCE/ GÖLYAKA - MUZAFFER COŞKUN

DÜZCE/ KAYNAŞLI - EFTAL ALTUNDAL

EDİRNE/ LALAPAŞA - BEDİR ADIYAMAN

EDİRNE/ MERİÇ - AHMET DURMAZ

EDİRNE/ SÜLOĞLU - HALİL ÖZGÜVEN

EDİRNE/ UZUNKÖPRÜ - ERDOĞAN ORMAN

GİRESUN/ ALUCRA - METE METİNYURT

GİRESUN/ BULANCAK - FATİH ALPARSLAN

GİRESUN/ ÇAMOLUK - FATİH DÜZ

GİRESUN/ DERELİ - CİHAN ÖZDEMİR

GİRESUN/ DOĞANKENT - RESUL TEKİN

GİRESUN/ ESPİYE - İBRAHİM YANIK

GİRESUN/ EYNESİL - BARIŞ GÜDÜK

GİRESUN/ GÖRELE - HASAN ALİ KODAL

GİRESUN/ KEŞAP - NİHAT YILMAZ

GİRESUN/ ŞEBİNKARAHİSAR - MUSTAFA ZAHİR BAKICI

GİRESUN/ YAĞLIDERE - YAŞAR İBAŞ

ISPARTA/ AKSU -AKSOY KARADUMAN

ISPARTA/ ATABEY - AZİZ ERASLAN

ISPARTA/ EĞİRDİR - MEHMET DEMİREL

ISPARTA/ GELENDOST - HAKAN DEMİRTAŞ

ISPARTA/ GÖNEN - METE ELCİM

ISPARTA/ KEÇİBORLU - İBRAHİM GÜNDÜZ

ISPARTA/ SÜTÇÜLER - KASIM KUTLU

ISPARTA/ YALVAÇ - HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ

KIRKLARELİ/ BABAESKİ - HAKAN ARICI

KIRKLARELİ/ DEMİRKÖY - MUHLİS YAVUZ

KIRKLARELİ/ LÜLEBURGAZ - İBRAHİM YILMAZ

KIRKLARELİ/ PEHLİVANKÖY - PINAR AKYÜZ ŞAHİN

KIRKLARELİ/ PINARHİSAR - SABRİ ÖZCAN

KIRKLARELİ/ VİZE - SENCER KARAMAN

UŞAK/ BANAZ - AZİZ BULUT

UŞAK/ EŞME - İLHAN ÖZKAN

UŞAK/ KARAHALLI - ŞENEL ÇAKIR

UŞAK/ SİVASLI - ALİ ÇETİN

UŞAK/ ULUBEY - YORUM ESKİCİ

YALOVA/ ALTINOVA - KEMAL ŞENOL

YALOVA/ ARMUTLU - MUSTAFA TOKAT

YALOVA/ ÇINARCIK - LEYLA KILIÇ

YALOVA/ ÇİFTLİKKÖY - YAŞAR BOZ

YALOVA/ TERMAL - SERKAN ERGEN

MHP'DE '55'İN SIRRI

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında her seferinde neden '55 aday' açıklandığına ilişkin açıklama yapmıştı.

2024 yılındaki ikinci siyasi dönüm noktasının 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olduğunun altını çizen Bahçeli, MHP'nin 55'inci yılı nedeniyle 55'şer isimden müteşekkil belediye başkan aday listelerinini açıkladıklarını söylemişti.