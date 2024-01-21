MHP, 1 il ve 54 ilçede belediye başkan adayını açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi, 1 il ve 54 ilçede belediye başkan adayını kamuoyuna duyurdu. Buna göre, MHP'nin Düzce'nin adayı Yılmaz Eser oldu. İşte açıklanan 55 adayın sıralı tam listesi...
Milliyetçi Hareket Partisi, 55'er şekilde belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. MHP bu kez 1'il ve 54 ilçe adayını kamuoyuna duyurdu.
Açıklamayı yine MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptı.
MHP'li Durmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 İl, 54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır. "
DÜZCE ADAYI YILMAZ ESER
Buna göre, MHP'nin Düzce belediye başkan adayı Yılmaz Eser oldu. MHP ayrıca Çanakkale, Düzce, Edirne, Giresun, Isparta, Kırklareli, Uşak ve Yalova'ya bağlı toplam 54 ilçede de adaylarını belirledi.
İşte açıklanan adayların tam listesi:
DÜZCE - YILMAZ ESER
ÇANAKKALE/ AYVACIK MUHARREM ŞAHİN
ÇANAKKALE/ BAYRAMİÇ- TUNCAY ÖZKAYA
ÇANAKKALE/ BİGA - SITKI KEÇECİ
ÇANAKKALE/ BOZCAADA - SAMET TURHAL
ÇANAKKALE/ ÇAN - DAVUT KARAGÖZ
ÇANAKKALE/ EZİNE - TAHSİN YÜKSEL
ÇANAKKALE/ GÖKÇEADA HALİL RÜŞTÜ AKGÜN
ÇANAKKALE/ GELİBOLU - HÜSEYİN ÖNER GÜNDOĞDU
ÇANAKKALE/ LAPSEKİ - ÂDEM BALTA
ÇANAKKALE/ YENİCE - KEMAL CANGÜL
DÜZCE/ AKÇAKOCA - MEHMET OKAN YANMAZ
DÜZCE/ CUMAYERİ - MUSTAFA KOLOĞLU
DÜZCE/ ÇİLİMLİ - İSMAİL BAYRAK
DÜZCE/ GÖLYAKA - MUZAFFER COŞKUN
DÜZCE/ KAYNAŞLI - EFTAL ALTUNDAL
EDİRNE/ LALAPAŞA - BEDİR ADIYAMAN
EDİRNE/ MERİÇ - AHMET DURMAZ
EDİRNE/ SÜLOĞLU - HALİL ÖZGÜVEN
EDİRNE/ UZUNKÖPRÜ - ERDOĞAN ORMAN
GİRESUN/ ALUCRA - METE METİNYURT
GİRESUN/ BULANCAK - FATİH ALPARSLAN
GİRESUN/ ÇAMOLUK - FATİH DÜZ
GİRESUN/ DERELİ - CİHAN ÖZDEMİR
GİRESUN/ DOĞANKENT - RESUL TEKİN
GİRESUN/ ESPİYE - İBRAHİM YANIK
GİRESUN/ EYNESİL - BARIŞ GÜDÜK
GİRESUN/ GÖRELE - HASAN ALİ KODAL
GİRESUN/ KEŞAP - NİHAT YILMAZ
GİRESUN/ ŞEBİNKARAHİSAR - MUSTAFA ZAHİR BAKICI
GİRESUN/ YAĞLIDERE - YAŞAR İBAŞ
ISPARTA/ AKSU -AKSOY KARADUMAN
ISPARTA/ ATABEY - AZİZ ERASLAN
ISPARTA/ EĞİRDİR - MEHMET DEMİREL
ISPARTA/ GELENDOST - HAKAN DEMİRTAŞ
ISPARTA/ GÖNEN - METE ELCİM
ISPARTA/ KEÇİBORLU - İBRAHİM GÜNDÜZ
ISPARTA/ SÜTÇÜLER - KASIM KUTLU
ISPARTA/ YALVAÇ - HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ
KIRKLARELİ/ BABAESKİ - HAKAN ARICI
KIRKLARELİ/ DEMİRKÖY - MUHLİS YAVUZ
KIRKLARELİ/ LÜLEBURGAZ - İBRAHİM YILMAZ
KIRKLARELİ/ PEHLİVANKÖY - PINAR AKYÜZ ŞAHİN
KIRKLARELİ/ PINARHİSAR - SABRİ ÖZCAN
KIRKLARELİ/ VİZE - SENCER KARAMAN
UŞAK/ BANAZ - AZİZ BULUT
UŞAK/ EŞME - İLHAN ÖZKAN
UŞAK/ KARAHALLI - ŞENEL ÇAKIR
UŞAK/ SİVASLI - ALİ ÇETİN
UŞAK/ ULUBEY - YORUM ESKİCİ
YALOVA/ ALTINOVA - KEMAL ŞENOL
YALOVA/ ARMUTLU - MUSTAFA TOKAT
YALOVA/ ÇINARCIK - LEYLA KILIÇ
YALOVA/ ÇİFTLİKKÖY - YAŞAR BOZ
YALOVA/ TERMAL - SERKAN ERGEN
MHP'DE '55'İN SIRRI
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında her seferinde neden '55 aday' açıklandığına ilişkin açıklama yapmıştı.
2024 yılındaki ikinci siyasi dönüm noktasının 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olduğunun altını çizen Bahçeli, MHP'nin 55'inci yılı nedeniyle 55'şer isimden müteşekkil belediye başkan aday listelerinini açıkladıklarını söylemişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi