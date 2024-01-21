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    MHP, 1 il ve 54 ilçede belediye başkan adayını açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Milliyetçi Hareket Partisi, 1 il ve 54 ilçede belediye başkan adayını kamuoyuna duyurdu. Buna göre, MHP'nin Düzce'nin adayı Yılmaz Eser oldu. İşte açıklanan 55 adayın sıralı tam listesi...

    MHP, 1 il ve 54 ilçede belediye başkan adayını açıkladı
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milliyetçi Hareket Partisi, 55'er şekilde belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. MHP bu kez 1'il ve 54 ilçe adayını kamuoyuna duyurdu.

    Açıklamayı yine MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptı.

    MHP'li Durmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

    "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 İl,  54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır. "

    DÜZCE ADAYI YILMAZ ESER

    Buna göre, MHP'nin Düzce belediye başkan adayı Yılmaz Eser oldu. MHP ayrıca Çanakkale, Düzce, Edirne, Giresun, Isparta, Kırklareli, Uşak ve Yalova'ya bağlı toplam 54 ilçede de adaylarını belirledi.

    İşte açıklanan adayların tam listesi:

    DÜZCE - YILMAZ ESER
    ÇANAKKALE/ AYVACIK MUHARREM ŞAHİN
    ÇANAKKALE/ BAYRAMİÇ- TUNCAY ÖZKAYA
    ÇANAKKALE/ BİGA - SITKI KEÇECİ
    ÇANAKKALE/ BOZCAADA - SAMET TURHAL
    ÇANAKKALE/ ÇAN - DAVUT KARAGÖZ
    ÇANAKKALE/ EZİNE - TAHSİN YÜKSEL
    ÇANAKKALE/ GÖKÇEADA HALİL RÜŞTÜ AKGÜN
    ÇANAKKALE/ GELİBOLU - HÜSEYİN ÖNER GÜNDOĞDU
    ÇANAKKALE/ LAPSEKİ - ÂDEM BALTA
    ÇANAKKALE/ YENİCE - KEMAL CANGÜL
    DÜZCE/ AKÇAKOCA - MEHMET OKAN YANMAZ
    DÜZCE/ CUMAYERİ - MUSTAFA KOLOĞLU
    DÜZCE/ ÇİLİMLİ - İSMAİL BAYRAK
    DÜZCE/ GÖLYAKA - MUZAFFER COŞKUN
    DÜZCE/ KAYNAŞLI - EFTAL ALTUNDAL
    EDİRNE/ LALAPAŞA - BEDİR ADIYAMAN
    EDİRNE/ MERİÇ - AHMET DURMAZ
    EDİRNE/ SÜLOĞLU - HALİL ÖZGÜVEN
    EDİRNE/ UZUNKÖPRÜ - ERDOĞAN ORMAN
    GİRESUN/ ALUCRA - METE METİNYURT
    GİRESUN/ BULANCAK - FATİH ALPARSLAN
    GİRESUN/ ÇAMOLUK - FATİH DÜZ
    GİRESUN/ DERELİ - CİHAN ÖZDEMİR
    GİRESUN/ DOĞANKENT - RESUL TEKİN
    GİRESUN/ ESPİYE - İBRAHİM YANIK
    GİRESUN/ EYNESİL - BARIŞ GÜDÜK
    GİRESUN/ GÖRELE - HASAN ALİ KODAL
    GİRESUN/ KEŞAP - NİHAT YILMAZ
    GİRESUN/ ŞEBİNKARAHİSAR - MUSTAFA ZAHİR BAKICI
    GİRESUN/ YAĞLIDERE - YAŞAR İBAŞ
    ISPARTA/ AKSU -AKSOY KARADUMAN
    ISPARTA/ ATABEY - AZİZ ERASLAN
    ISPARTA/ EĞİRDİR - MEHMET DEMİREL
    ISPARTA/ GELENDOST - HAKAN DEMİRTAŞ
    ISPARTA/ GÖNEN - METE ELCİM
    ISPARTA/ KEÇİBORLU - İBRAHİM GÜNDÜZ
    ISPARTA/ SÜTÇÜLER - KASIM KUTLU
    ISPARTA/ YALVAÇ - HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ
    KIRKLARELİ/ BABAESKİ - HAKAN ARICI
    KIRKLARELİ/ DEMİRKÖY - MUHLİS YAVUZ
    KIRKLARELİ/ LÜLEBURGAZ - İBRAHİM YILMAZ
    KIRKLARELİ/ PEHLİVANKÖY - PINAR AKYÜZ ŞAHİN
    KIRKLARELİ/ PINARHİSAR - SABRİ ÖZCAN
    KIRKLARELİ/ VİZE - SENCER KARAMAN
    UŞAK/ BANAZ - AZİZ BULUT
    UŞAK/ EŞME - İLHAN ÖZKAN
    UŞAK/ KARAHALLI - ŞENEL ÇAKIR
    UŞAK/ SİVASLI - ALİ ÇETİN
    UŞAK/ ULUBEY - YORUM ESKİCİ
    YALOVA/ ALTINOVA - KEMAL ŞENOL
    YALOVA/ ARMUTLU - MUSTAFA TOKAT
    YALOVA/ ÇINARCIK - LEYLA KILIÇ
    YALOVA/ ÇİFTLİKKÖY - YAŞAR BOZ
    YALOVA/ TERMAL - SERKAN ERGEN

    MHP'DE '55'İN SIRRI

    MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında her seferinde neden '55 aday' açıklandığına ilişkin açıklama yapmıştı.

    2024 yılındaki ikinci siyasi dönüm noktasının 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olduğunun altını çizen Bahçeli, MHP'nin 55'inci yılı nedeniyle 55'şer isimden müteşekkil belediye başkan aday listelerinini açıkladıklarını söylemişti.

     

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Politika > MHP, 1 il ve 54 ilçede belediye başkan adayını açıkladı
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