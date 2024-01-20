AK Parti İstanbul’da 2 ilçeyi MHP’ye bıraktı

20 Ocak 2024 17:01 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 17:33

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul’un 39 ilçesindeki Cumhur İttifakı adaylarını tanıttı.

BEŞİKTAŞ VE SİLİVRİ MHP’DE

Cumhur İttifakı'nın İstanbul'un 39 ilçedesindeki belediye başkan adayları belli oldu. 37 ilçede AK Partili isimler, iki ilçede ise Milliyetçi Hareket Partisi’nden adaylar desteklenecek.

Geçtiğimiz seçim döneminde Silivri’den belediye başkanı olan Volkan Yılmaz yeniden aday gösterildi.

MHP’nin ekran yüzlerinden avukat Serkan Toper de Beşiktaş ilçesinden aday gösterildi.

VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 17 Ocak 1972 tarihinde İstanbul Silivri’de doğmuştur. Uludağ Üniversitesi mezunu olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Silivri Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir. 4. Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi olarak da görev yapmaktadır. Yılmaz Cumhur İttifakı’nın 31 Mart 2024 seçimlerinde yeniden Silivri Belediye Başkan adayı oldu.

SERKAN TOPER KİMDİR?

Serkan Toper, 13 Mart 1979’da Denizli, Sarayköy’de doğmuş bir avukat ve siyasetçidir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 2002 yılından beri avukatlık yapmaktadır. İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri ve Medya Hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şubesi Genel Sekreterliği görevlerini yürütmüştür. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde ise Cumhur İttifakı’nın Beşiktaş Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.