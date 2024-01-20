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    AK Parti İstanbul’da 2 ilçeyi MHP’ye bıraktı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul’da 39 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. 37 ilçede AK Partili isimler aday gösterilirken, MHP’ye Beşiktaş ve Silivri ilçeleri bırakıldı. Önceki dönem Silivri’den belediye başkanlığına seçilen Volkan Yılmaz yeni dönemde tekrar aday gösterilirken, avukat Serkan Toper ise Beşiktaş’tan aday gösterildi.

    AK Parti İstanbul’da 2 ilçeyi MHP’ye bıraktı
    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul’un 39 ilçesindeki Cumhur İttifakı adaylarını tanıttı.

    BEŞİKTAŞ VE SİLİVRİ MHP’DE

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul'un 39 ilçedesindeki belediye başkan adayları belli oldu. 37 ilçede AK Partili isimler, iki ilçede ise Milliyetçi Hareket Partisi’nden adaylar desteklenecek.

    Geçtiğimiz seçim döneminde Silivri’den belediye başkanı olan Volkan Yılmaz yeniden aday gösterildi. 

    AK Parti İstanbul’da 2 ilçeyi MHP’ye bıraktı

    MHP’nin ekran yüzlerinden avukat Serkan Toper de Beşiktaş ilçesinden aday gösterildi.

    AK Parti İstanbul’da 2 ilçeyi MHP’ye bıraktı

    VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

    Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 17 Ocak 1972 tarihinde İstanbul Silivri’de doğmuştur. Uludağ Üniversitesi mezunu olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Silivri Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir. 4. Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi olarak da görev yapmaktadır. Yılmaz Cumhur İttifakı’nın 31 Mart 2024 seçimlerinde yeniden Silivri Belediye Başkan adayı oldu.

    SERKAN TOPER KİMDİR?

    Serkan Toper, 13 Mart 1979’da Denizli, Sarayköy’de doğmuş bir avukat ve siyasetçidir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 2002 yılından beri avukatlık yapmaktadır. İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri ve Medya Hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şubesi Genel Sekreterliği görevlerini yürütmüştür. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde ise Cumhur İttifakı’nın Beşiktaş Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Serkan ToperMhp
    Haberler > Politika > AK Parti İstanbul’da 2 ilçeyi MHP’ye bıraktı
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