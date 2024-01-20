İstanbul ve Ankara'da yarış kızışıyor! Yeniden Refah Partisi 2 büyükşehirde aday çıkaracak

20 Ocak 2024 15:03 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 15:12

ÖZEL HABER - Siyasi partiler yerel seçim çalışmalarına start verdi. Adaylar tek tek açıklanırken, yerel seçimlerde en çok merak edilen iller ise İstanbul ve Ankara oldu. AK Parti ve CHP, Ankara ve İstanbul'u kazanmak için kıyasıya bir rekabete girerken, Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Yeniden Refah Partisi iki büyükşehir için kararını verdi. Türkiye Gazetesi YouTube kanalından Nureddin Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracaklarını söyledi.

"2 ÖNEMLİ ADAYIMIZLA YARIŞA KATILACAĞIZ"

"İstanbul ve Ankara’da aday gösterecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Altınöz, "Evet göstereceğiz. İstanbul ve Ankara’da Türkiye’nin duyunca çok şaşıracağı, gerçekten Yeniden Refah Partisi çok doğru adaylarla bu seçim kampanyasında etkili bir süreç başlatıyor diyeceği 2 önemli adayımızla inşallah seçim yarışına katılmış olacağız" dedi.

AK PARTİ'NİN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

AK Parti'nin kendilerine yaptıkları teklifi de açıklayan Altınöz, "Biz AK Parti’den herhangi bir şey istemeyiz. AK Parti bizden talep eder bizde onu değerlendiririz. Bizim AK Parti’ye gidip de sizinle ittifak yapalım gibi bir teklifimiz olmadı. AK Parti yöneticileri bizimle yerel seçimlerde iş birliği yapmamızı istediler. Biz de tekliflerini dinledik. AK Parti bizden İstanbul, Ankara ve İzmir’de kendi adaylarını desteklememizi istedi. Bunun karşılığında da meclis üyeliği vermeyi teklif ettiler. Bizde bu teklifi uygun bulmadık. Teşkilatımıza anlatacağımız bir makul bir teklif olması gerektiğini söyledik. Sonrasında herhangi bir gelişme olmadı." ifadelerini kullandı.

"BUNA ANCAK VATANDAŞIMIZ KARAR VERİR"

Altınöz sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim siz bize bir ilçe verseniz sizi destekleriz gibi bir söylemimiz olamaz. AK Parti bize 1 değil 11 ilçe de verse biz bunu kabul etmeyiz. Zaten adaylarımızı tek tek ilan ediyoruz. Bizim ilçe isteyeceğimiz kurum AK Parti değil, vatandaşlarımızdır. Buna ancak vatandaşlarımız karar verir."