MHP'nin hem belediye sayısı hem oy oranı düştü

Yerel seçimlerde sandıktan CHP birinci parti olarak çıkarken Cumhur İttifakı ortağı MHP önceki seçime göre hem oy hem de belediye kaybetti. 2019'de 11 belediyesi olan MHP'de bu sayı 8'e düştü. Öte yandan Kütahya'da CHP ile başa baş giden seçim AK Parti ile ittifak yapılmaması sonucu kaybedildi.

Dün 61 milyonu aşkın seçmen beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri için oy kullandı. Çok sayıda belediyede sürpriz sonuçlar çıkarken CHP yıllar sonra sandıktan birinci parti olarak çıktı. 35 şehri alan CHP'yi AK Parti 24 şehir ile takip etti. Yeniden Refah ise yüzde 6,19 ile en çok oy alan üçüncü parti oldu.

MHP'de ise bir önceki seçime göre hem kazanılan belediye sayısı hem oy oranında düşüş oldu.

BELEDİYE SAYISI 8'E DÜŞTÜ

2019'da yüzde 7,31 oy alan MHP 11 belediye kazanmıştı. MHP'nin oy oranı yüzde 4.9'a kazandığı belediye sayısı da 8'e düştü.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makam odasında, yakın kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendirdi. Daha sonra bir açıklama yapmadan, genel merkezden ayrıldı.

Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi, 2 büyükşehirde, Manisa ve Mersin'de aday göstermiş, AK Parti de MHP adaylarına destek vermişti. Ancak hem Manisa hem de Mersin'de MHP adayları kazanamadı.

Daha önce AK Parti yönetiminde olan Gümüşhane ve Tokat'ı MHP adayları kazandı. DEM Parti yönetimindeki Kars'ta da MHP seçim yarışını önde kapattı.

2019'da MHP'nin kazandığı Manisa, Kütahya, Kastamonu, Bartın ve Amasya, CHP yönetimine geçerken, Karabük ve Bayburt'ta AK Parti, MHP ile girdiği seçim yarışını kazandı.

Şimdi gözler, MHP yönetiminden gelecek seçim değerlendirmesinde.