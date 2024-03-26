Olaylı CHP kurultayındaki 'sır odada' olan gazeteci tek tek anlattı: Özgür Özel'in koltuğu tehlikede mi?

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen gazeteci Nuray Başaran, Özgür Özel'in CHP'de genel başkanlık koltuğuna geçtiği olaylı kurultaya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Kurultay sırasında 'sır odada' yaşananları tanık olarak aktaran Başaran, 'İBB bütçesi ile delege satın alındı' iddialarına ilişkin, "Atatürk’ün koltuğu parayla satıldı" ifadelerini kullandı, açılan davalar nedeniyle kurultayın iptal edilebileceğini söyledi.

'Değişim' tartışmalarıyla 5 Kasım 2023'te kurultaya giden Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 13 yıldır genel başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu Özgür Özel'e devretmişti.

Olaylı kurultay süreci sonrası üstü kapalı arkadan hançerlendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçmişti. Kaos ve kavgalar arasında gerçekleşen kurultayın perde arkasında yaşananlar ise aylar sonra ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Nuray Başaran, CHP kurultayında yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir canlı yayın programında konuşan Nuray Başaran, "Atatürk’ün koltuğu parayla satıldı" dedi, sürece ilişkin açılmış 2 dava olduğunu belirterek kurultayın iptal olma ihtimalinin olduğunu söyledi.

'KURULTAYIN YOK HÜKMÜNDE SAYILMA İHTİMALİ VAR'

Nuray Başaran'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aslında kurultay gecesinde de Kemal Bey’in odasından iki görüntü yayınlandı ama bunlara sonra geçeceğim. Önce Bülent Kuşoğlu ile başlamak istiyorum para kuleleriyle birlikte. Orada kurultayın başından sonuna kadar odada Kemal Bey’in özel davetlisi olarak bulunan tek gazeteci bendim.

Yine kurultayla ilgili şu anda açılmış ve yürütülen 2 dava var. Bir tanesi savcılık soruşturması ve üzerinde gizlilik kararı var elbette o konuda çok konuşamayız ama kurultayın olanlar ve yaşananlar noktasında yok sayılması ya da iptal olması konusunda ayrı bir dava var. Sanırım orada da en önemli tanıklardan bir tanesi ben olacağım. Yayında açıklayabildiğim bazı şeyleri de sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Kurultayın yok hükmünde sayılma ihtimali var."

'İLK DEFA CHP'DE ATATÜRK'ÜN KOLTUĞU SATILDI'

Kılıçdaroğlu'nun değişimciler tarafından 'meydanlara inmiyor' eleştirilerine de cevap veren Başaran, ilk defa CHP'de Atatürk'ün koltuğunun satıldığını söyledi.

Nuray Başaran, "Daha sonra Kemal Bey için niye meydanlara inmiyor, niye oy istemiyor baskısı geldi. Şimdi Kemal Bey’i başarısız bulduğunuz ve gitsin dediğiniz bir ortamda eski genel başkan neden sokağa çıksın. İlk defa CHP’de Atatürk’ün koltuğunun satıldığını görüyoruz o zaman biz" dedi.