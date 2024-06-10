Özgür Özel gündeme getirmişti! 'Erken seçim' anketinde ezici fark

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Ana muhalefette ipler gerildi! CHP'li vekilin kuzeni "Seni vururum" diyerek tehdit etti

Ana muhalefette ipler gerildi! CHP'li vekilin kuzeni "Seni vururum" diyerek tehdit etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde "Böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz" demişti. ASAL Araştırma vatandaşlara "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusunu yöneltti. Çıkan sonuç ise dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte erken seçime değinmiş ve "Böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz" diyerek yeni bir tartışma başlatmıştı.

Son günlerde sık sık 'erken seçim'in gündeme getirilmesi ile birlikte ASAL Araştırma şirketi, seçmene "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusunu sordu. 24-28 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde yapılan araştırmaya 2 bin kişi katıldı.

ANKETİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İLLER

Anketin gerçekleştirildiği iller Ankara, Adana, Aydın, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, İzmir, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Manisa, Malatya, Samsun, Mardin, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Trabzon, Yalova ve Zonguldak oldu.

ERKEN SEÇİM İSTEMEYENLERİN ORANI YÜZDE 68 OLDU

Ankette verilen üç cevaptan biri ezici çoğunlukla öne geçti. Katılımcıların yüzde 68,3'ü erken seçim istemediğini belirtti ve 'hayır' dedi.

"Erken seçim istiyoruz" diyenlerin oranı yüzde 20,9 iken, "Fikrim yok/Cevap yok" cevabını verenlerin oranı ise yüzde 10,8 çıktı.