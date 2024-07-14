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Saadet Partisi'nin acı günü: Temel Karamollaoğlu üç ölümü duyurdu

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Saadet Partisi&#039;nin acı günü: Temel Karamollaoğlu üç ölümü duyurdu
Saadet Partisi, Trafik Kazası, Taziye, Haber

Politika Haberleri

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin danışmanlarından Enes Okutan ile annesi ve kardeşinin trafik kazasında hayatlarını kaybettiğini duyurdu. 

Saadet Partisi TBMM Eğitim Politikaları Danışmanı Enes Okutan ile annesi Zeynep Okutan ve kardeşi Üsame Okutan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Üç kişinin ölümünü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu.

Karamollaoğlu taziye mesajında şu ifadeleri kaydetti:

Genç kardeşimize ve annesine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve Okutan ailesine sabırlar niyaz ediyorum. 

Düzenleyen:  - Politika
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