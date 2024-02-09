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    • Seçime sayılı günler kala CHP vites yükseltti, listede kritik yerler var

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Seçime sayılı günler kala CHP vites yükseltti, listede kritik yerler var
    Özgür Özel, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Aday sürecinde sona doğru gelinirken CHP kanadı kritik bir haftaya giriyor. Hatay, Çankaya, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer’in yanı sıra DEM Parti ile olası iş birliğinde adları geçen Adalar ve Esenyurt’un da aralarında bulunduğu bazı kilit bölgelerle ilgili adayların açıklanması bekleniyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin bugün ve yarın için planlanan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları sürpriz bir şekilde önümüzdeki haftaya ertelendi. Hürriyet'in haberine göre; pazartesi günü yapılacağı duyurulan aday tanıtımı ile birlikte seçim beyannamesi açıklaması da 18 Şubat Pazar gününe kaydırıldı.

    İŞTE İŞ BİRLİĞİNDE ADI GEÇEN YERLER

    Bu kararın hafta sonu bazı ilçelerde yapılacak önseçimler için alındığı konuşuluyor. Kulislerde Hatay, Çankaya, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer’in yanı sıra DEM Parti ile olası seçim iş birliğinde adları geçen Adalar ve Esenyurt’un da aralarında olduğu bazı önemli yerlerle ilgili aday tartışmaları işaret ediliyor.

    ÖZGÜR ÖZEL'İN AVUKATI GÜNDEMDE

    CHP lideri Özgür Özel’in avukatı Hüseyin Can Güner’in Çankaya adayı olacağı iddia ediliyor.

    GÖZLER DEM PARTİ’YE ÇEVRİLDİ

    Seçimlere sayılı gün kala aday sürecinde sona doğru gelinirken DEM Parti’nin İstanbul'da kimi öne çıkaracağı merak konusu olmaya devam ediyor. CHP kanadı, Başak Demirtaş’ın çekildiğini duyurmasının ardından yerine gelecek ismin daha az oy alacağını değerlendiriyor. 

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Özgür Özel
    Haberler > Politika > Seçime sayılı günler kala CHP vites yükseltti, listede kritik yerler var
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