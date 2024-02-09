CHP’de aday krizi toplantı erteletti

Lütfü Savaş'ın Hatay'dan yeniden aday gösterilmesi CHP’yi ikiye böldü. Parti Meclisi (PM) toplantısı önümüzdeki haftaya ertelenirken, Savaş'ın adaylığı yeniden değerlendirilebilir.

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ

CHP’de bugün yapılması beklenen Parti Meclisi (PM) toplantısı önümüzdeki haftaya alındı.

Son haftalarda birçok PM toplantısının ertelendiği CHP’de bu defaki ertelemenin sebebi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın durumu oldu. Hatay’dan yeniden adaylığı tartışılan Savaş’ın isminin gözden geçirilmesi bekleniyor.

Genel Merkez yetkilileri, yeniden anket yapılacağını duyururken, Savaş ise adaylıktan çekilmeyeceğini açıklamıştı. Gelişmeler Genel Merkez’de de krize sebep oldu.

ÖZEL'DEN SAVAŞ'A TAM DESTEK

Grup Başkan Vekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba gibi, partinin önde gelen isimlerinin adaylığının yeniden değerlendirebileceğini söylediği Lütfü Savaş’a CHP lideri Özgür Özel’in desteğini sürdürdüğü öğrenildi.

Anlaşmazlık sonrası PM toplantısı haftaya ertelendi. CHP’nin 12 Şubat’ta yapmayı planladığı aday tanıtım toplantısının da 18 Şubat’a alındığı bildirildi.

Bu arada İyi Parti’nin, yerel seçimlerde CHP ile ittifak kapılarını kapamasına rağmen iki partinin teşkilatları arasında iş birliği adımları atılıyor. CHP’nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun girişimiyle, Trabzon’un Yomra ilçesinde aday çıkarmayarak İyi Partili ismi destekleyeceği ileri sürüldü.