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Haberler > Politika > Sular altında kalan Yusufeli 56 yıl sonra 'parti' tercihini değiştirdi

Sular altında kalan Yusufeli 56 yıl sonra 'parti' tercihini değiştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin'de bölgeye yapılan baraj nedeniyle sular altında kalan Yusufeli taşındığı yeni yerleşim yerindeki ilk yerel seçiminde tercihini CHP'den yana kullandı. CHP'li Barış Demirci'nin başkanlık koltuğuna oturduğu seçimde parti 56 yıl sonra ilçeyi yeniden kazandı. 

Türkiye, dün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Yüzde 78.11 oranında katılımın olduğu seçimlerde CHP yıllar sonra ilk parti olarak sandıktan çıktı. 

Bazı il ve ilçelerde sürpriz sonuçlar elde CHP, Artvin'in Yusufeli ilçesinde de dikkat çeken bir sonuca imza attı. 

Sular altında kalan Yusufeli 56 yıl sonra 'parti' tercihini değiştirdi - 1. Resim

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tercihini CHP’den yana kullandı.

YENİ YERLEŞİM YERİNDE İLK SEÇİM

22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan barajda sular yükselmeden taşınma işlemi başlamış, kısa sürede vatandaşlar yeni yerleşim yerine taşınmıştı.

Sular altında kalan Yusufeli 56 yıl sonra 'parti' tercihini değiştirdi - 2. Resim

56 YIL SONRA KAZANDI

Yusufeli'nin Yusufeli Barajı nedeniyle suları altında kalmasıyla taşındığı yeni yerleşim yerinde ilk kez yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Barış Demirci, ilçe belediye başkanı seçildi.

Sular altında kalan Yusufeli 56 yıl sonra 'parti' tercihini değiştirdi - 3. Resim

Bu sonuca göre CHP, 56 yıl sonra ilçeyi yeniden kazanmış oldu.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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