Uluslararası basın İstanbul yarışına odaklandı: Analizler 2 ortak noktada kesişti

Uluslararası basın kuruluşları, yerel seçimde İstanbul'un yarışını mercek altına almış durumda. Dış basının İstanbul seçimleri üzerine yaptığı analizlerin ise kesiştiği 2 nokta bulunuyor. Bunlardan ilki İyi Parti ve DEM Parti'nin aday çıkarmasının CHP'nin oylarını böldüğü; diğeri ise İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yürüyeceği.

2 gün sonra yerel seçime gidecek olan Türkiye'nin megakenti İstanbul'daki yarışı uluslararası arena yakından takip ediyor. Birçok uluslararası basın kuruluşunda çeşitli analizlere yer veriliyor.

Analizler kendi içinde farklı yönlerle detaylansa da ortak olarak değindikleri bir nokta mevcut: CHP’nin oylarının 2019’daki seçimlerin aksine bölünmüş durumda olması CHP’yi zora sokuyor.

THE GUARDIAN: İNSANLAR, İMAMOĞLU'NUN KAZANABİLECEĞİNE İNANMIYOR

Ünlü İngiliz gazetesi The Guardian, “İnsanlar onun [İmamoğlu] kazanabileceğine inanmıyor, seçimlere karşı ilgisizlik hakim” manşetiyle yer verdiği analizinde, Ekrem İmamoğlu'nun, 2019 yılındaki seçime kıyasla farklı bir tabloyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin ekonomik başkenti olarak nitelendirdiği İstanbul için İmamoğlu'nu 2019’da göreve getiren coşku ve umudun olmadığı ve bu nedenle AK Parti’nin Türkiye'nin en büyük şehrini tekrar geri almayı hedeflediği dile getirildi.

Haberde “Özellikle Cumhurbaşkanı'na karşı birleşen altı partili Erdoğan karşıtı koalisyonun geçen yılki seçimlerde yenilgiye uğraması, İmamoğlu’nu göreve getiren değişimle ilgili coşku ve umut duygusunu dağıttı” ifadelerine yer verildi.

The Guardian’daki analize göre muhalefetin parçalanması, değişim ihtimalinin giderek azaldığı algısını alevlendirdi.

CNBC: ÜLKENİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK ÖNEME SAHİP

Bir diğer analiz ABD menşeili CNBC gazetesinden geldi. İstanbul’daki seçimin ülkenin geleceğini belirleyecek derecede öneme sahip olduğunun altını çizen haberinde CNBC, Türkiye’nin NATO'nun ikinci büyük ordusu ve doğu ile batı arasında önemli bir ekonomik ve siyasi kavşak noktası olduğunu ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi çatışmalarda önemli arabuluculuk rolleri oynayarak ve zengin Körfez Arap ülkeleriyle büyük yatırım ve ticaret anlaşmalarına aracılık ederek son yıllarda kendisini küresel bir oyuncu olarak ortaya koyduğunu ifade etti.

'SİYASİ BİR BAROMETRE'

Albright Stonebridge Group kıdemli danışmanı Hakan Akbaş ise, seçimleri "siyasi haritayı yeniden şekillendirme, ekonomi politikasını etkileme ve kentsel yaşam kalitesini belirleme potansiyeline sahip bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

'MUHALEFET İÇİNSE ASIL SORUN MUHALEFETİN KENDİSİDİR'

Tunca, uzun süredir ulusal düzeyde baskın olan AK Parti'nin bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanacağını düşünüyor. Tunca bunu kendisinin 'en büyük düşmanı' olarak tanımladığı muhalefete bağlıyor.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek enflasyonist ortam ve ekonomik zorlukların yanı sıra yıkıcı bir depremin sonuçlarıyla boğuşmasına rağmen, oyların yüzde 52'sini alarak yeniden seçilmeyi başardı. Muhalefet için asıl zorluk zayıf siyasetçileri ve dağınık siyasetidir. Muhalefet için asıl sorun muhalefetin kendisidir" dedi.

THE NEW ARAB: MUHALEFETİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK

Katar merkezli The New Arab ise, "İstanbul'un sonuçları bir yerel seçimden çok daha fazla anlam taşıyor. Muhalefetin geleceğini şekillendirecek" başlığıyla yer verdiği haberinde Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerde CHP ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki muhalefet cephesinin siyasi ivmeden faydalanamadığını yazdı.

Sabancı Üniversitesi'nde siyaset profesörü olan Berk Esen New Arab'a verdiği demeçte, "Muhalefet seçmenleri, adaylarının 2023'teki yenilgisinden sonra gerçekten hayal kırıklığına uğramış ve demoralize olmuş durumdalar” dedi.

Esen, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın adayı Murat Kurum, stratejik olarak teknokrat bir figür olarak konumlandırılmış ve İmamoğlu'ndan oldukça genç, Türkiye'nin ekonomik zorlukları karşısında enerjik bir alternatif arayan seçmenler arasında yankı bulmayı hedefliyor."

ANALİZLERİN 2 ORTAK NOKTASI

Dış basının İstanbul seçimleri üzerine yaptığı analizin kesiştiği nokta, İyi Parti ve DEM Parti’nin kendi adaylarını çıkararak CHP’nin oylarını böldüğü yönünde. Haberlerin bir diğer kesişim noktası ise CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun partisi ile kendisi arasına belli bir mesafe koyarak 2028’deki seçimlerde Cumhurbaşkanlığına aday olacağı.