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YRP'den Bahçeli'nin çağrısına yeşil ışık: "Yeni anayasaya kapımız her zaman açık"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
YRP&#039;den Bahçeli&#039;nin çağrısına yeşil ışık: &quot;Yeni anayasaya kapımız her zaman açık&quot;

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yeniden Refah Partisi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısına yeşil ışık yaktı. YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yeni anayasaya kapımız her zaman açık" dedi.

Yerel seçimlerde öne çıkan partilerin başında gelen Yeniden Refah Partisi MHP lideri Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısına yeşil ışık yaktı. YRP, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "kapımız her zaman açık" dedi.

Genel merkezdeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklama yapan Suat Kılıç şunları söyledi:

"Türkiye'nin ihtiyacı parlamento veya cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi değildir. Türkiye'nin derdi bugün seçim değil, geçimdir. Hükümetimizden bütün dikkati ekonomideki sorun başlıklarına yönlendirmesini bekliyoruz.

YRP'den Bahçeli'nin çağrısına yeşil ışık:

Yeniden Refah Partisi yeni anayasa çağrılarına kapı olarak da kafa olarak da açıktır. Bir teklif olursa bu teklifi değerlendirmeye de açık olduğumuzu daha önce beyan ettik. AK Parti, MHP ya da CHP grubundan veya TBMM'de temsil edilen herhangi bir siyasi parti grubundan bir Anayasa değişikliği teklifi hazırlanacak olursa bunu değerlendirmeye açığız."

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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