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Devlet Bahçeli'nin davetiyle MHP'ye dönmüştü! Grup toplantısında görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Devlet Bahçeli&#039;nin davetiyle MHP&#039;ye dönmüştü! Grup toplantısında görüntülendi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda partisinden istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, dün Devlet Bahçeli'nin davetiyle MHP'ye geri dönmüştü. Sancaklı bugün MHP'nin grup toplantısına katıldı.

Geçtiğimiz aralık ayında MHP'den istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davetiyle partisine geri döndü. Böylece MHP'nin TBMM'deki vekil sayısı yeniden 50 oldu.

İLK TOPLANTIDA BOY GÖSTERDİ

Sancaklı bu gelişmenin ardından bugün MHP'nin grup toplantısına katıldı. Salonda görüntülenen Sancaklı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasını dinledi.

Devlet Bahçeli'nin davetiyle MHP'ye dönmüştü! Grup toplantısında görüntülendi - 1. Resim

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Kocaeli'deki yerel seçimlere ilişkin yaptığı iddia edilen açıklama tepki çekmişti. Sancaklı'nın iddia edilen açıklamaları, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sorulmuş ve Bahçeli de "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" demişti.

SOSYAL MEDYADAN İSTİFA ETMİŞTİ

Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sancaklı’nın partiden istifasının istendiğini duyurmuştu. Sancaklı da sosyal medya hesabı üzerinden partisinden şu sözlerle istifa etmişti:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle;
Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beypazarı Maden Suyu kurucusu ve sahibi Niyazi Ercan'dır
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