Bahçeli, seçimden sonra ilk grup toplantısında konuştu: Belediye kazanmakla iktidar olunmaz

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Seçimden başarıyla çıktıklarını söyleyen Bahçeli, seçimde birinci parti olarak çıkan CHP'ye tepki gösterip, "Fazladan belediye kazanmakla yerel iktidar olunmaz. Türkiye’de iktidar tektir, o da Cumhurbaşkanlığı kabinesidir" yorumunu yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Demokrasiye bağlılığımız sözde değil özdedir.

Tüm iyi severliğimle milletimizin partimizin milletimizin bahtının açık olmasını diliyorum. İnsanından kopan siyasetçinin kaderi suya nakışlar çizmek sonunda ise dibe çakılmaktır. Siyaset nesillerin hayatını müsbet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır.

Huzurlarınızda başkanlık divanında görev alan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Çarpık ve çürük zihniyetlere aldırış etmeden arkamıza bakmadan yürümeliyiz.

Biz görevimizin farkındayız.

Siyasi, medya ve ekonomik ilişkilerini demokratikleştirmeliyiz. Sosyal ve ekonomik sorunlara köklü cevaplar hazırlamalıyız.

Bilinmelidir ki ülke için var olduk. Ülkeye sevdalandık, yemin ettik. MHP, demokrasiye gönülden bağlıdır. Hiç şüphem yok ki geleceğin süper gücü Türkiye'dir. 2053'te bu ideal gerçekleşecektir. Cumhur İttifakı varlığını devam ettirecektir.

2071'te cihan ve uzay hakimiyetini sağlayacağız.

'TEK İKTİDAR CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ'

Türk milleti hükmünü vermiştir. Geldiğimiz bu aşamada 31 mart seçimleri hakkında görüşmelerimiz şu şekildedir:

14-28 Mayıs seçimlerinden yaklaşık 10 ay sonra sandık başına gidildi. Demokratik karara saygılıyız. Yerel seçimlerin doğası ile genel seçimlerin doğası farklıdır. Yerel seçimlerde özne adaydır, genel seçimlerde partilerdir. 31 mart seçimlerinden sonra el değiştiren bir iktidar sistemi yoktur. Hedeflerinden cayan bir Türkiye yoktur. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir. Türkiye’de iktidar tektir, o da Cumhurbaşkanlığı kabinesidir.

Fazladan belediye kazanmakla yerel iktidar olunmaz.

KATILIM ORANINA DİKKAT ÇEKTİ

Kendi partilerinde disiplin hakimiyeti kuramayanların ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları mizahi yanılgıdır. Bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir. Seçimlerde katılım oranı düşmüş, milli irade tam olarak sandığa yansımamıştır.

Tavanı çatlamış partinin ayağı yere basmayacak, ayakta kalması mucizelere bağlıdır. Kendilerini dev aynasında görenlerin yeni bir dünya görüşü yoktur.

Bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir.

'MHP'Yİ TANIMIYORLAR'

Diğeri de ekonomik sıkıntılardır. Parti olarak milletimizin mesajını aldık. MHP ve Cumhur İttifakı'nın çok hızlı bir şekilde millete hizmet edecek. Seçmen kaybettiğimizi, eridiğimizi yüzü kızarmadan söyleyenler oldu. Hepsini takip ve not ettik: MHP'yi tanımadıklarını ve karalamak için her yola saptıklarını biliyoruz.

'MHP KAYBETTİ' YORUMLARINA SERT TEPKİ

İl genel meclis seçimlerinde MHP oy oranı yüzde 16.62'dir. Hani nerede azalan seçmen desteğimiz. 31 Mart'ı işlerine geldiği gibi okuyanlar zillettedir, kalpleri de kaskatı kesilmiştir. MHP seçimlerden başarı ile çıkmıştır. Kimse bu başarıyı karalamaya teşebbüs etmemelidir. Türk milleti geleceğini Cumhur İttifakı'nda görmüştür. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır.

Televizyon bülbülüne sesleniyorum hani nerede gerileyen MHP. 31 Mart seçimlerini işlerine geldiği gibi okuyanlar, illettedir, zillettedir. MHP, seçimlerden başarıyla çıkmıştır. Hiç kimse bu gerçeği kapatamaz.

YENİ ANAYASA ÇIKIŞI

HDP'nin kapatma davası sonuçlanmalı, sonrasında sıra DEM'e gelmeli. Başka isimlerle gelmeleri engellenmelidir. Önümüzdeki sıcak gündemlerden birisi de yeni anayasa hazırlığı olmalıdır. MHP, 100 maddemizle biz hazırız.