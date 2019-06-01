Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Özellikle benlerin sayısı 50’yi geçtiğinde mutlaka doktora gösterilmesi gerektiğini söyleyen Avrasya Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Züleyha Kadehçi “Çünkü masum olarak görünen benler cilt kanserinin habercisi olabilir” dedi. Cilt kanserinin kendini en çok güneşin ultraviyole ışınlarının vurduğu noktalarda gösterdiğini belirten Dr. Kadehçi “Bu da genellikle yüz, göğüs, kollar ve ellere etki eder. Ciltte pul pul dökülmeler, renk değişikliği, geçmeyen ve kapanmayan yaralar, ciltte kanama veya sızıntı, kaşıntı, ağrı, hızla artan ben sayısı ve değişik şekillerdeki benler kanser belirtisidir” dedi.