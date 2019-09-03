Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sağlıklı ve düzenli beslenmenin çocukların okul başarısında çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Dr. Ümit Aktaş, “Çocukların çok sevdiği her çeşit şeker, çikolata, gofret ve gazlı içecek gibi besinler, sadece diyabete davetiye çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda düşük IQ’ya da sebep oluyor. Araştırmalar işlenmiş gıdalar, trans yağlar ve bol miktarda şekerle beslenen çocukların IQ seviyesinin sağlıklı beslenen çocuklara göre çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Özellikle Omega 3 açısından zengin, sağlıklı ve doğru besinlerden oluşan bir beslenmeyle, okulda başarıyı artırmak mümkün” dedi. Çocuklarınızı yeni doğan güne; tereyağı, yumurta, beyaz peynir, zeytin, mevsim salatası içeren kaliteli protein ve yağ kaynağı bir kahvaltı ile hazırlayın tavsiyesini veren Dr. Aktaş, “Böylece, çocuğu beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyen şeker dalgalanmalarından koruyabilirsiniz” dedi.