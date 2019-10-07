Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eklem kireçlenmelerinin özellikle orta yaştan sonra en sık görülen sağlık problemlerinden biri olduğuna dikkat çeken kök hücresi tedavisi konusundaki çalışmalarıyla bilinen Dr. Yüksel Büküşoğlu, “Vücudun tüm yükünü taşıyan ve hareketlerimizin önemli bir kısmını gerçekleştiren dizlerde yaşlanmaya bağlı eklem aşınması, fazla kilolardan kaynaklı aşırı yük baskısı veya bazen de spordan kaynaklı kıkırdak problemleri oluşabiliyor” dedi.

Eklem kireçlenmesinin süreç içinde kıkırdak harabiyeti, kronik diz ağrısı ve hareketlerde kısıtlanma ile devam ettiğini kaydeden Büküşoğlu, "Bu soruna yönelik tedavilerin geliştirilebilmesi yaşlanan nüfus ile birlikte tıbbi açıdan çok öncelikli bir konu" ifadelerini kullandı.

“Kök hücre tedavisi ameliyatı ortadan kaldırıyor”

Diz ve kalça eklemlerinde oluşan hasarın giderilmesi için cerrahi yöntemlerin kullanıldığını ve protez takıldığını söyleyen Büküşoğlu, kök hücre tedavisinin artık bu müdahaleye alternatif olduğunu vurguladı.

4’üncü evreye gelmemiş diz kireçlenmesi vakalarında kök hücre tedavisinin etkin sonuç verdiğine dikkat çeken Büküşoğlu, “Kök hücreler dokuların temel yapı taşlarını taşıyan, iyileştirici, yenileştirici, tamir edici, gençleştirici özelliği olan ana hücrelerdir. Yapılan bilimsel çalışmalarda kendi yağ dokumuzdan elden edilen kök hücreler ile gerçekleştirilen dize kök hücre tedavisinin hastalarda diz ağrısını önemli ölçüde iyileştirdiği görülüyor. Hastanın kendi yağ dokusundan ayrıştırılan kök hücreleri ile gerçekleştirilen bu tedavi yöntemi yarım gün sürüyor. Alerji, enfeksiyon ve bulaşıcı hastalık riski de taşımayan kök hücre tedavisi sonrası yürüyerek evine dönüyor ve günlük hayatına devam ediyor” şeklinde konuştu.