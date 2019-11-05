Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dermatoloji Bölümünden Uzm. Dr. Sümbüle Dönmez, yazın güneşli günlerinden kışın soğuk havalarına geçtiğimiz bugünlerde cildimizi koruma konusunun önemini vurguladı. Dr. Dönmez, cildin biyolojik yaşlanmanın yanında çevresel faktörlerin etkisi ile de yaşlandığını belirterek, "Güneş altında bilinçsizce kalınması ciltte birçok olumsuzluklara neden olabilir. Güneşin zararlı ışınları foto yaşlanma, ciltte kuruma ve daha da önemlisi cilt kanserlerine yol açabilir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında ultraviyolenin zararlı ışınlarından korunmak için şapka, gözlük, giysilerle fiziksel korunma yanında uygun güneş koruyucular da kullanılmalı. Yaz sonunda cildimizdeki kuruluk, lekeler ve diğer olumsuz değişimleri bir dermatoloji uzmanı doktor ile birlikte gözden geçirmek gerekebilir" ifadelerini kullandı.

"Sıcak su ve keseden kaçının"

Kış aylarında cilt kuruluğuna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dönmez, şöyle devam etti: "Soğuk ve rüzgarlı hava, nemsiz, sıcak kapalı ortamlar cildimizde nem kaybına yol açabilir. Ayrıca sık, uzun ve sıcak banyolar, kese ve lif kullanımı, cilt kurutucu hijyen ürünleri de bu kuruluğu artırabilir. Deri yatkınlığımıza göre bazen egzamalar ve kaşıntı tetiklenebilir. Bu nedenle kış aylarında sıcak, uzun banyolar ve cildimizi kurutan hijyen ürünlerinden kaçınmalı, yeterince sıvı almalı, gerekirse uygun nemlendiriciler kullanmalıyız. Vitamin, mineral, protein ve sağlıklı yağları içeren bir beslenme alışkanlığı da cilt sağlığımız için son derece önemli".

"Koruyucu kremler kullanın"

Dr. Dönmez, güneş ışınlarının yoğun olduğu yaz mevsimi gibi diğer mevsimlerde de güneşten koruyucu ürünler kullanmanın önemine işaret ederek şu bilgileri paylaştı: "Ultraviyole ışınlarının kış aylarında da cildimize olumsuz etkileri olabilir. Kış aylarında özellikle de karlı havalarda güneşten gelen ultraviyole ışınları büyük oranda yeryüzüne ulaşır. Ayrıca kar tanelerinin güneş ışınlarını yansıtması nedeniyle ultraviyole miktarı katlanarak artar. Bu nedenle karlı havalarda da güneş yanığı olabilir. Kışın özellikle kar yağışlı havalarda ve yüksek irtifada mutlaka vücudun açıkta kalan alanlarına cilde güneş koruyucu kremler uygulanmalı".