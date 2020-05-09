Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından Türkiye çapında 18 yaş üstü üç bin kişi ile yapılan ‘Koronavirüslü Günlerde Hayat Araştırması’, uyku ve yemek yeme alışkanlıklarından sosyal medya kullanım alışkanlıklarına kadar pek çok davranış değişikliklerini ortaya koydu.

AİLENİN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Koronavirüs salgın süreci boyunca günlük hayatın hemen her alanında değişiklik yaşandı. Virüsten olumlu anlamda en çok etkilenen alan ise aile içi ilişkiler. Koronavirüs, salgın öncesinde iş ve ev dışındaki faaliyetlere odaklı olarak sürdürdüğümüz sosyal hayatımızı, daha çok eve ve aileye döndürdü. Türk halkı, Batı’dan farklı olarak çekirdek ailesiyle kenetlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 76’sı salgın sürecinde ailesiyle vakit geçirdiğini ve ailenin değerini anladığını ifade etti. Salgın öncesinde yalnız yaşayanların büyük bir bölümü “baba ocağına” dönmeyi tercih ettiğini söyledi.

İLİŞKİLER ORGANİKLEŞTİ

Araştırma sonucunu yorumlayan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı “Tüketim odaklı modern toplumun dayattığı ilişkilerden biraz daha ev odaklı biraz daha organik ilişkilerin ön plana çıktığı bir döneme evrildi. Aileler kalabalıklaştı. Daha önce yalnız yaşayanlar anne baba evine döndüler. Batı dünyasında pek görülmeyen bize has bir durum bu. Araştırmada yalnız yaşayanların oranının yüzde 10 olduğunu gördük. Aslında pandemi sürecinde birçok faaliyet mesela uzaktan eğitim uzaktan çalışma dijitalleşti ama aile içi ilişkiler organikleşti” dedi.

HEM ÇOK HEM DÜZENSİZ YİYORUZ

Araştırmayı yürüten Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Aydın Öztürk salgın sürecinde en büyük değişikliğin yeme alışkanlıklarında olduğunu söyledi. İnsanların daha çok ve düzensiz yemek yemeye başladığını belirten Dr. Öztürk “Araştırmaya katılan 26-45 yaş arasındaki grupta toplumun yüzde 62’si yeme alışkanlıklarının değiştiğini vurgularken yüzde 35’i daha fazla yediğini, yüzde 43’ü yemek yeme saatlerinin düzensizleştiğini söyledi. Bu süreçte gençler ve öğrenciler daha çok hazır ve hamurlu gıdalara yöneldi. Toplumun yüzde 60’ının uyku alışkanlıkları da değişti. Özellikle gençler ise gece en erken saat 02.00 de yatıyor ve neredeyse günün büyük bölümünü uykuda geçiriyor” dedi.

VAKTİMİZİ SOSYAL MEDYADA GEÇİRDİK

Araştırmaya göre koronavirüs sebebiyle evde geçirilen süre özellikle gençlerde sosyal medya kullanımı, dizi izleme, ev işleri ve uykuda geçen süreyi artırdı. Araştırmaya göre salgın süreci Türkiye’de sosyal medya kullanımını yüzde 56 oranında artırdı. Sosyal medya kullanımı özellikle 25 yaş altında ve 56 yaş üstünde ciddi bir artış gösterdi. Ancak çalışma, iki grubun sosyal medya kullanma sebeplerinin farklı olduğunu ortaya koyuyor. 56 yaş üstündeki kişiler kaygıdan dolayı, 25 yaş altında ise boş vakti doldurmak için sosyal medyada vakit geçiriyorlar.

EĞİTİM DÜZEYİ ARTTIKÇA KAYGI DA ARTIYOR

Çalışma sonuçlarına göre, Türkiye’nin yüzde 60’ı koronavirüs yüzünden kaygılı hissediyor. Kaygı düzeyi en yüksek olanlar evde çalışanlar ve çalışmayan/ işsiz kalanlar. Ayrıca ekonomik sınıf ve eğitim seviyesi yükseldikçe kaygı oranı da artıyor. Mesela kaygı düzeyi, yüksek eğitime sahip kişilerde yüzde 68’e çıkarken düşük eğitim seviyesine sahip kişilerde yüzde 48 oldu.