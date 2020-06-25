Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SORU: Çocuğum 26 aylık. Çok iştahsız. Ona yemek yedirirken çok zorlanıyorum. Sabah kahvaltısını fena yapmıyor ama sonraki öğünlerinde sorun yaşıyorum. Bazen bütün gün sadece yoğurtla duruyor. Abur cubur da yemiyor. Arada meyve veriyorum. Onu seviyor. Yemesi için nasıl bir yol izlemem lazım?



Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükrü Cido

CEVAP: Çocuk Hekimi olarak en çok karşılaştığımız problem. Çoğu zaman altında hiçbir sebep yoktur. Beslenme davranışı ile ilgili bazı yanlış uygulamalar burada çok önemlidir. 3N1N kuralını kanun gibi uygularsanız, çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. 3N ebeveynin cevap vermesi gereken sorular: Ne yiyecek? Nerede yiyecek? Ne zaman yiyecek? Bu sorulara çocuk cevap veriyorsa yani çocuğun tercihleri uygulanıyorsa çok ciddi problem var demektir. 1N, çocuğun cevap vermesi gereken tek sorudur: Ne kadar yiyecek? Beslenme davranışı için de çocuğa ne kadar yemesi konusunda hiçbir zorlama yapılmaz; isterse hiçbir şey yemez. Ama içerik, yenilen yer ve zaman anne babanın inisiyatifinde olmak mecburiyetinde. Eğer altta yatan bir hastalık durumu (kansızlık gibi) yoksa çocuğun zorlanmadan ama uygun içerik ile istediği kadar yemesi, kendiliğinden acıkması beklenir. Öğün aralarında iştahı kapatan aperatif denilen atıştırmalıklardan uzak durmak elbette gerekir. Her çocuğunun iştahı, gelişme durumu aynı şekilde olmaz. Bu sebeple kıyaslamak ve beslenmesini yetersiz görüp zorlamaya çalışmak, faydadan ziyade zarar verir. Uygun tetkikler sonucunda bir problem yoksa uygun içerik ile zorlamadan beslenme bizce yeterli olur.



Katarakt ameliyatını geciktirmeyin

SORU: 77 yaşındayım. Kataraktım var. İki sene evvel gittiğim doktor ‘Ameliyat ol’ dedi. Ben biraz bekledim. Sonra virüs başladı. Geceleri ışık rahatsız ediyor, loş ortamda oturmak istiyorum. Bir de akşam olunca gözlerim kanlanıyor. Bunların kataraktla ilgisi var mı? Ameliyat için beklesem mi yoksa bu ortamda olsam mı karar veremedim. Sizce ne yapayım?



Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hanefi Çakır

CEVAP: Katarakt, zamanla daha yoğunlaştığından fazla ışıkta görme azalması ışık kırılma ve yansımaları olur. Bu hastalar loş ışıkta daha iyi gördüklerinden evde perdeleri kapatır, ışıkları söndürür. Bu, soğukta titremek gibi beklenen şeydir. Diğer şikâyetleriniz bir anlam ifade etmiyor. Ameliyat olmanızda bir mahzur yok. Beklemeniz kataraktın sertleşmesi sebebiyle tavsiye edilmez. Korona enfeksiyon ortamı bu ameliyat için sakınca teşkil etmez. Biz hastane olarak problemsiz bir şekilde ameliyatlarımızı yapıyoruz.



