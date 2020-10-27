Yozgat Bahçeşehir Şehit Mehmet Armağan Alper İlkokulu Müdürü Ali Murat, çok dikkatli olduğu hâlde virüs aldığını belirterek, “Bana bulaşmaz, diye bir şey yok. Zaten bulaştıktan sonra büyük bir sıkıntı yaşıyorsun, nefes alamıyorsun, ayakta duramıyorsun, adım atamıyorsun, o kadar kötü bir hastalık” dedi. Hastanede kendisine iki kez plazma tedavisi uygulandığını, bundan dolayı plazma bağışında bulunacağını aktaran Murat, herkesi plazma bağışında bulunmaya davet etti.
Virüsü yenen okul müdürü: Sanki ciğerlerim yırtılacak gibiydi
27.10.2020 - 02:24 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 02:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat'ta yaşayan ve Covid-19'u yenen ilkokul müdürü Ali Murat hastalık sırasında yaşadıklarını "Nefes almak istiyorsun ama sanki göğsünde bir baskı var, ciğerlerin yırtılacak gibi oluyor. Nefes almanın ne kadar güzel bir şey olduğunu hastaneye yatınca anlıyorsun" sözleriyle anlattı.
Etiketler : covid,covid 19,koronavirüs,
741990 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/741990.aspx
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