Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele dünya genelinde sürerken, virüslü ve temaslı kişilerin tespit edilmesi için sahada görev yapan filyasyon ekipleri, Ramazan Bayramı’nda da aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Esenler İl Sağlık Müdürlüğü’nce görevlendirilen filyasyon ekipleri, özel kıyafetlerle kapı kapı dolaşarak karantinada olan pozitif vakaları ziyaret ediyor, temaslı olduğu kişileri belirliyor.

GÜNDE 15 EKİP

Filyasyon ekibinde görevli doktorlardan Pınar Özen bir hemşireyle birlikte karantinada olan pozitif vakaların evlerine giderek, bu süreçte neler yapılması gerektiği ve temaslı olduğu kişilerin olup olmadığı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunup, test yapıyor. Günde 15 ayrı ekiple sahaya çıktıklarını belirten Dr. Özen “Genellikle sırt ağrısı ve burun tıkanıklığıyla gelen oluyor. Daha sonra hâlsizlik, öksürük ve ateş şikâyetleri oluyor. Haftanın 3-4 günü nöbetlerimiz oluyor. Filyasyon ekibi olarak evleri bu şekilde geziyoruz. Birkaç haftadır vakalarda azalma var ama yeterli değil” dedi.