Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Vaka sayılarının düşmesinin toplumu rehavete yöneltmemesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Metintaş “Toplumun en az yüzde 50'sinin doğal ya da aşılanma ile bağışıklık kazandığı kriter alınırsa, bu oran gerçekleşene kadar tedbirlere titizlikle uymak gerekir. Aşılanma mutlaka hızlandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Tedbirler tedricen gevşetilmelidir. Yani maske ve mesafe kuralı mutlaka devam ettirilmeli, daha kalabalık hayat ve çalışma ortamlarının normalleşmesi ileriye bırakılmalıdır” diye uyardı. Hasta veya temaslı kişilerin bunu saklamaması, hemen bildirmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Metintaş “Vaka sayısı azaldığında filyasyon çalışmaları daha önemli hâle geliyor çünkü daha etkili oluyor. Bu sebeple tam kapanma sonrası filyasyon çalışmaları daha bir güçlü hâle getirilmelidir” diye konuştu.