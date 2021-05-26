Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tip 1 şeker hastalığında vücuttaki bağışıklık sistemi insülin üreten hücrelere saldırır, vücut da kandaki şeker seviyesini düzenleyemez hale gelir. Aşıyla hastaya GAD (glutamik asit dekarboksilaz) denilen protein zerk ediliyor, bu da hastanın lenf bezinin insülin üretme kabiliyetinin devamını sağlıyor. Üniversitenin Biyomedikal ve Klinik Bilimler Bölümü’nde senelerdir aşı üzerinde çalışmalar yapan Profesör Johnny Ludvigsson, “Araştırmalar, vücutta son derece az miktarda insülin üretilmesinin bile hastanın sağlığı için çok önemli olduğunu gösteriyor" dedi. Diabetes Care’de yayımlanan araştırma sonuçları, genetik faktörlerin de aşıya reaksiyon göstermede etkili olduğunu gösteriyor.