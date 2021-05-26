Tip 1 şeker hastalığında vücuttaki bağışıklık sistemi insülin üreten hücrelere saldırır, vücut da kandaki şeker seviyesini düzenleyemez hale gelir. Aşıyla hastaya GAD (glutamik asit dekarboksilaz) denilen protein zerk ediliyor, bu da hastanın lenf bezinin insülin üretme kabiliyetinin devamını sağlıyor. Üniversitenin Biyomedikal ve Klinik Bilimler Bölümü’nde senelerdir aşı üzerinde çalışmalar yapan Profesör Johnny Ludvigsson, “Araştırmalar, vücutta son derece az miktarda insülin üretilmesinin bile hastanın sağlığı için çok önemli olduğunu gösteriyor" dedi. Diabetes Care’de yayımlanan araştırma sonuçları, genetik faktörlerin de aşıya reaksiyon göstermede etkili olduğunu gösteriyor.
Şeker hastaları için aşı geliştiriliyor
26.05.2021 - 12:32 | Son Güncelleme: 26.05.2021 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsveç’te Linköping Üniversitesi’ndeki bilim adamları Tip 1 şeker hastalığı için aşı geliştiriyor. Araştırma, son altı ayda Tip 1 şeker hastalığı teşhisi konulan 12 ve 24 yaş arasındaki 190 kişi üzerinde yapıldı. 2. fazdaki klinik deneylerde ümit verici sonuçlar alındığı açıklandı.
Etiketler : şeker hastalığı,aşı,isveç,Linköping Üniversitesi,
791181 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/791181.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER