Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Uluslararası markalara çektiği filmlerle adından söz ettiren reklam filmleri yönetmeni Burak Kolcu, böbreğini saran 5 santimlik tümörden robotik cerrahi ameliyatı ile kurtuldu. Hâlen ekranlarda gösterilmekte olan çok sayıda reklam filminde Ajda Pekkan, Hande Erçel, Burcu Biricik ve Arzum Onan gibi ünlülerle çalışan Kolcu, uzun zamandan bu yana sırt ağrılarından şikâyet ediyordu. Sağ böbreğine vuran ağrıyı başlangıçta önemsemeyen ve yoğun çalışma temposunun yol açtığı kas ağrısı olarak yorumlayan ünlü yönetmen, şikâyetleri dayanılmaz duruma gelince hastaneye başvurdu. Yapılan tomografi görüntülemesinde sağ böbreğinin üzerinde 5 santim büyüklüğünde bir tümör tespit edildi. Kitlenin çapı ve yerleşim yeri sebebiyle böbreği almadan tümörü temizlemek mümkün görünmüyordu.

Hayatını kamera arkasında geçiren yönetmenin imdadına yine kamera yetişti. Ameliyat için Koç Üniversitesi Hastanesi Üroloji Bölümü Prof. Dr. Erdem Canda’ya başvuran Kolcu’ya robotik cerrahi yapılmasına karar verildi. Prof. Dr. Canda ve ekibinin gerçekleştirdiği 3 saatlik bir operasyon sonucunda böbrekte yerleşmiş olan büyük boyuttaki kitle, geride tümör kalıntıları bırakmadan çıkarıldı ve böbreğin sağlam kalan kısmı kurtarıldı. Aynı gün ayağa kalkan Kolcu 3 gün içinde taburcu edildi.

Robotik cerrahinin böbrek, prostat ve mesane kanseri ameliyatlarında başarıyı artırdığını söyleyen Prof. Dr. Canda “Burak Kolcu’nun böbreği üzerindeki tümörü de organı koruyarak robotik cerrahinin avantajları sayesinde temizleyebildik. Robotik cerrahide 1 santimden küçük deliklerden karın içine giren robotun kolları, yüksek manevra kabiliyeti ile cerrahın elinin girmesinin zor olduğu alanlara çok daha kolay ulaşabiliyor. Lensinin üç boyutlu büyüterek görüntü sağlaması sayesinde gözle görülmesi zor olan yapıları daha iyi görebiliyor. Böylece üst düzeyde işçilik yaparak, çıkarılması zor olan kitleleri vücutta kanser bırakmadan robotik cerrahi ile çıkarabiliyoruz” dedi.

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