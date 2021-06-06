Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Yakın gelecekte, bulaşı olan ve olmayan onlarca hastalığın önlenmesinde mRNA aşıları devreye girecek. Şu anda dünyada, sıtma, HIV (AIDS’e yol açan virüs), hepatit C, dang humması, tüberküloz ve grip gibi hastalıklara karşı 30 aşı çalışması yürütülüyor. Kamuoyunda, yeni teknoloji olarak bilinen ve koronavirüs aşılarıyla gündeme gelen mRNA aşı çalışmaları 30 yıl önce başladı. Bu sebeple uzmanlar, bu aşıların çok kısa sürede ortaya çıktığı için güvenilir olmadığı iddialarının aslında gerçeği yansıtmadığına dikkat çekiyor. Salgından önce, BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci de aralarında, beyin tümörünün de bulunduğu güçlü kanser türlerine karşı mRNA tabanlı aşılar geliştirmek için çalışıyordu. Şu anda BioNTech’in insan denemeleri aşamasına gelen 8 kanser tedavisi bulunuyor. mRNA teknolojisinin kanser ile savaşta büyük bir gelişme sağlayabileceğine inanılıyor. Kanser aşılarının birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.