Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi’ndeki kirliliğin sağlığa muhtemel etkileri konusunu değerlendiren Enfeksiyon ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Bu tür hastalıklar daha çok, az gelişmiş ülkelerde görülmekte ve sıklıkla çocukları etkilemektedir” dedi.

30'DAN FAZLA MİKROP HASTA EDEBİLİR

Bulaşıcı hastalıklara dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Bakteri, virüs, parazit gibi 30’dan fazla mikrop ve çeşitli kimyasallar kirli su ve yiyeceklerle alınıp insanlarda hastalığa neden olmaktadır. Özellikle mide ve bağırsakları etkileyen bu hastalıklar zaman zaman salgınlara yol açmaktadır. Kolera (Vibrio cholerae- cholera), bağırsak parazitleri, bulaşıcı sarılık (Hepatitis A virüs) ve tifo, gıda ve kirli su ile bulaşan başlıca hastalıkları oluşturmaktadır” diye konuştu.

KİRLİ YERLERDE DENİZE GİRMEYİN!

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’nde yaşanan kirlilik karşısında oluşabilecek muhtemel tehlikelerden bahseden Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Son günlerde Marmara Denizi’nde görülen yoğun kirliliğin pek çok bulaşıcı hastalığa yol açması mümkündür. Bu konuda vatandaşlarımızın kirli alanlarda denize girmemesi, bulantı, kusma, ishal ve ateş gibi bulguları olanların acil olarak sağlık kurumlarına başvurması gerekmektedir." dedi.

KİRLİ SULARDA AVLANMA YASAKLANMALI

Ayrıca deniz kirliğinin yoğun olduğu alanlarda deniz ürünleri avının da yasaklanması gerekitğini belirten Sünbüm,"Deniz ürünlerinin iyi pişirilmeden tüketilmemesi toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir. El yıkama başta olmak üzere hijyen kurallarına azami özen gösterilmelidir” diye ifade etti.

Marmara denizinin altında ölüm kalım savaşı Marmara denizinde 3 aydır hem balıkçılara hem de canlılara işkence olan deniz salyası, yüzeyde temizlensede suyun dibindeki hayatı da felç ediyor. Midye ve balıklar, hayatta kalmak için müsilâjla ölüm kalım savaşı veriyor.

Deniz salyası kabusu sürüyor Denizdeki canlı çeşitliliği için büyük tehlike oluşturan deniz salyaları Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Uzmanlar uyardı! Deniz salyası olan bölgelerde denize girmeyin Marmara Denizi'nin çeşitli yıkılarında, son birkaç aydır sıklıkla görülmeye başlayan müsilaj (deniz salyaları) ile ilgili bir uyarı daha geldi. Uzmanlar, insan sağlığını doğrudan etkilemeyen ama dolaylı olarak etkileyen deniz salyasının yoğun olduğu bölgelerde denize girilmemesini öneriyor.