Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) kapsamındaki hastanelerin yönetimlerini temsil eden kuruluşu yöneten Chris Hopson, Covid-19’a yakalananlarla enfeksiyondan hastanelik olanlar arasındaki zincirin aşı sayesinde kırıldığını açıkladı.

Hopson’un hastanelerden aldığı bilgilere göre yaptığı üç tespit şöyle: Birincisi, Covid-19’dan hastanelere yatışlar önceki dalgalara göre önemli ölçüde azaldı. İkincisi, hastanelere kabul edilenler daha çok, özel bakım gerektirmeyen genç hastalar. Bunlarda ölümler de çok daha az oluyor. Üçüncüsü, hastanelik olanlarda iki doz aşı olanların sayısı çok düşük.

HASTANEYE YATIŞLAR 'DÜZGÜN' SEYREDİYOR

Sağlık Bakanı Matt Hancock da vaka sayılarında artış görülmesine rağmen hastaneye yatışların “düzgün” seyrettiğini söyledi.

Yetişkinler aşılanınca çocuklar korona oldu ABD’de yetişkinler hızla aşılanırken, aşı olmayan çocuklarda koronavirüs vakaları artmaya başladı.

mRNA aşıları uzun süreli koruma sağlıyor Amerikalı bilim adamları mRNA aşılarının, vücuttaki antikor seviyesi düştükten sonra bile bağışıklık sağlayabileceğini açıkladı.