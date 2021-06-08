Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Çok hızlı tüketen, sosyal medyayı iyi kullanan, her şeye kolay yoldan erişebilen ve her şeyden çok çabuk sıkılan Z kuşağının dış görünüşünü de değiştirmek istediğine işaret eden Opr. Batmaz, “Z kuşağı sosyal medyada filtreler kullanarak önce sanal ortamda kendi yüzünü gözünü düzeltiyor, bir süre sonra da o düzelttiği kişiye dönüşmek için bir doktor arayışı içerisine giriyor. Bunların içerisinde en sık olanı da bütün dünyada yapılan operasyonların başında gelen burun estetiği. Pandemide okula gidemeyen Z kuşağının evde konsantre olduğu şeylerden bir tanesi ayna bir diğeri de sosyal medya olunca estetik talebi daha da arttı... Öte yandan kanuni olarak 18 yaşın altında hiç kimseye anne babanın rızası olmadan estetik yapılamıyor” dedi.