Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, koronavirüsle mücadelesinde etkili bir süreç yönetiyor. Tedbir uygulamalarının başarılı sonuçlar getirmesinin yanı sıra, aşı uygulamalarının hız kazanması ve toplumdaki aşı duyarlılığının artmasıyla vaka tablosunda olumlu sonuçlar yansımalarını gösteriyor.

BİRİNCİ DOZ 19 MİLYONU, İKİNC, DOZ 13 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 19 milyon 216 bin 113, ikinci doz aşı 13 milyon 575 bin 768 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 32 milyon 791 bin 881 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 578 bin 762 arttı.



İLLERE GÖRE AŞI DAĞILIMI

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 302 bin 836, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 211 bin 954 olmak üzere toplamda 5 milyon 514 bin 790, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 616 bin 065, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 139 bin 239 olmak üzere toplamda 2 milyon 755 bin 295, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 296 bin 518, ikinci doz aşı sayısı 931 bin 585 olmak üzere toplamda 2 milyon 228 bin 103 doz olarak kayıtlara geçti.

Dünyada 2 milyar 300 milyon dozdan fazla Kovid aşısı uygulandı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 2 milyar 300 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 32 milyon 605 bin 323 doz ile 10. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü: '1,5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız' İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aşı alt yapı ve kapasite olarak İstanbulluları aşılamalara hazır olduklarını belirterek, “İstanbul’da vaka sayılarımız çok azalmış durumda.1,5 ay içinde İstanbul’un hepsini aşılarız diye düşünüyorum, tabi 12 yaş üzerinden bahsediyoruz" dedi.

Kargo çalışanları ve kuryelerin aşılaması başlıyor Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Covid-19 aşısı olabileceğini açıkladı.