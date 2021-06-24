Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Nature Communications bilimsel dergisinde yayınlanan teknik özellikle daha bulaşıcı, patojenik veya mevcut aşılara dirençli olan varyantların tanımlanması açısından önem taşıyor. COVseq adı verilen yeni metot, pandeminin başlangıcından bu yana elde edilen binlerce virüs genomundan faydalanılarak yeni bir teknikle analiz edilmesini sağlıyor. Hâlihazırda uygulanmakta olan standart yöntemden çok daha düşük maliyetli olan COVseq'in genomdaki küçük değişiklikleri tanımlamada standart metotla benzer bir yeteneğe sahip olduğunu ifade eden araştırmacılar, “Ucuz yöntemimiz halk sağlığı kurumları tarafından SARS-CoV-2 genomik gözetimi için hemen kullanılabilir ve ayrıca grip ve dang virüsleri gibi diğer RNA virüslerine kolayca uyarlanabilir" diyor.

Bakan Koca açıkladı: Delta varyantı Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekillerini ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini sağlık politikaları, aşılamada gelinen son durum, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi. Bakan Koca, Delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü de açıkladı.