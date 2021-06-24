Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Aşı sırası gelenlerin hangi aşıyı olacağı konusunda tereddüde düştüğünün gözlemlendiğini söyleyen iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Serap Yavuzer, eldeki bütün aşıların koronavirüsle mücadelede etkili olduğunu belirterek "Ülkemizde yapılan BioNTech ve Sinovac aşıları virüse karşı antikor oluşturuyor. Aşıları ayırt etmeden sıramız geldiğinde, ulaşabildiğimiz aşıyı olmalıyız" dedi.

Her iki aşının da sıklıkla benzer yan hafif etkileri olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Yavuzer “En sık görülen yan etkiler kol ağrısı, ateş, hatta üst solunum yolu semptomları şeklindedir. Aşı olacaklar; daha önceden bilinen alerjileri varsa mutlaka aşı öncesinde belirtmeleri gerekir. Herhangi bir özel hastalık grubunda aşıdan olumsuz etkilenme bildirilmemiştir. Özellikle riskli hasta grubu daha öncelikle aşılanmalıdır" dedi.

Bakan Koca, yerli aşının antikor başarısını açıkladı: Turkovac yüzde 100 etkili “Yerli aşımız bağımsızlığımızın ve kendimize her alanda yeter olmanın önemli bir nişanesi olacaktır”